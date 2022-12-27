Eskort sayfaları takip ettiği iddia edilen müezzin: Vatana millete, dini değerlere saldırmadık

27 Aralık 2022 Salı, 18:02

İzmir Dikili Çandarlı Mahallesi'nde görev yapan Müezzin Tekintongaç'ın eskort ve müstehcen paylaşımlar yapan sayfaları takip ettiği iddia edildi.

Tekintongaç hesaplarının çalındığını ve bunun daha önce de olduğunu iddia etti.

Odatv'nin haberine göre, Tekintongaç "Sosyal medya hesaplarım kopyalanmış, tahrip edilmiş, yapmadığım yorum ve bildirimler ben yapmışım gibi gösterilip servis edilmiş" derken, ‘’Zaten hastayım, istirahattayım bir de bu durumla uğraşmak durumunda kaldım. Sosyal medyada profesyonel değilim ve mağdurum’’ şeklinde kendisini savundu.

"VATANA, DİNİ DEĞERLERE SALDIRMADIK"

Atılan bir linki bilmeden onayladığını ve hesaplarının ele geçirildiğini savunan Tekintongaç "Böyle bir şey olabileceğini de yeni öğrendim, Arkadaşlara sürekli gelen bildirimleri nasıl engellerim diye sordum, o profile gir engelle dediler ben de bunu yaptım. Gelen bildirimleri engellemek için profillerine girmiş olabilirim’’ ifadelerini kullandı.

Kadir Tekintongaç savunmasına ‘’Rahatsızım ayakta zor duruyorum fazla da bir şey söyleyemeyeceğim. Biz vatana, millete, bayrağa, dini değerlere saldırmadık, bir hatamızdan dolayı mağduriyet yaşıyoruz’’ sözlerini eklemekten de geri durmadı.