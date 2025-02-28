Esra Albayrak: Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, iktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" isimli etkinlikte konuştu.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen panelde Esra Albayrak "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir" dedi.





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