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Ethem Sarısülük anmasına polis engeli: Çok sayıda gözaltı var

Gezi Direnişi’nin 10. yıldönümünde tüm yurtta eylemler yapıldı. Direnişte yaşamını yitirenler anıldı. Ankara’da ise Gezi protestolarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü anmak isteyenler polis engeline takıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00
Ethem Sarısülük anmasına polis engeli: Çok sayıda gözaltı var
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Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük’ün vurulduğu noktada yapılması istenen anmaya polis müdahale etti. Kızılay Güvenpark’ın etrafı ve Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yer polis bariyerleriyle kapatıldı. Sarısülük’ün ailesi, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara il yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri, öğrenci komiteleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş polis tarafından engellendi.

Gezi eylemlerinin 10. yılında yapılmak istenen açıklamaya izin vermeyen polis, slogan atan çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Bariyerlerle kapatılan alana, yalnızca Ethem Sarısülük’ün ailesinin ve beraberindekilerin girmesine izin verildi. Kızılay Meydanı ve çevresindeki bölgeleri ablukaya alan polis aynı zamanda, Kızılay’ın çeşitli noktalarında toplanan kişileri de gözaltına aldı.

Fotoğraflar: Necati Savaş


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