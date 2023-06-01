Balkonda düşen hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane sahibi gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:04

Güncelleme: 01.06.2023 - 17:04

Aksaray'da, rezidansın 7. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Saliha Tuncel’in görev yaptığı özel hastanenin sahibi gözaltına alındı.

Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının ardından T.C, ikametinde gözaltına alındı. Şüpheli T.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray’da 24 Mayıs’ta doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düştüğü ifade edilen hemşire Saliha Tuncel, hayatını kaybetmişti.

Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.