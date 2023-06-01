2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Balkonda düşen hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane sahibi gözaltına alındı

Aksaray’da rezidansın 7’nci katından 3’üncü katın balkonuna şüpheli bir şekilde düşen Saliha Tuncel’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında görev yaptığı özel hastanenin sahibi T.C. isimli kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:04
Balkonda düşen hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane sahibi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Aksaray'da, rezidansın 7. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Saliha Tuncel’in görev yaptığı özel hastanenin sahibi gözaltına alındı.

Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının ardından T.C, ikametinde gözaltına alındı. Şüpheli T.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray’da 24 Mayıs’ta doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düştüğü ifade edilen hemşire Saliha Tuncel, hayatını kaybetmişti.

Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


aksaray şüpheli Ölüm Soruşturma Hemşire

İlgili Haberler

Sahneden düşerek yaralanan Kibariye'den ilk açıklama

Sahneden düşerek yaralanan Kibariye'den ilk açıklama
Hatay'da bir kadın apartman boşluğuna düşerek öldü

Hatay'da bir kadın apartman boşluğuna düşerek öldü
Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 yıl hapis verdi

Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 yıl hapis verdi

En Çok Okunan Haberler