Balkonda düşen hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane sahibi gözaltına alındı
Aksaray’da rezidansın 7’nci katından 3’üncü katın balkonuna şüpheli bir şekilde düşen Saliha Tuncel’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında görev yaptığı özel hastanenin sahibi T.C. isimli kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da, rezidansın 7. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Saliha Tuncel’in görev yaptığı özel hastanenin sahibi gözaltına alındı.
Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yakalama kararının ardından T.C, ikametinde gözaltına alındı. Şüpheli T.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Aksaray’da 24 Mayıs’ta doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düştüğü ifade edilen hemşire Saliha Tuncel, hayatını kaybetmişti.
Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- CHP değişimi başlatıyor!
- Saray'da sürpriz 'Soylu' zirvesi
- Karamollaoğlu'ndan iktidara sert eleştiri