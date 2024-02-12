Etimesgutlular, ABB’de Yavaş’ı destekliyor

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:56

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:56

ADAMOR, 3-5 Şubat tarihleri arasında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 1200 kişiyle yerel seçim anketi yaptı. Anket sonuçlarında “Bu pazar seçim olsa?” sorusu yöneltilen yurttaşların oy tercihleri arasında 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlere oranla değişiklikler olduğu görüldü. CHP, ilçede oylarını geçerli yüzdeye göre yüzde 3 arttırırken partinin oy oranı kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 42.5’e ulaştı. Genel seçimde AKP’ye oy veren seçmen sayısında ise geçerli yüzdeye göre yüzde 8.1’lik azalma meydana geldi. Kararsız oyların dağıtılmasıyla da partinin oy oranı yüzde 21.3’ü buldu. İYİ Parti ve MHP oy kaybederken Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) oyunu arttırdığı belirtildi.

Yavaş önde

Kararsızların dağıtılmasıyla Etimesgut’ta seçmenlerin yüzde 76.2’si ABB için Mansur Yavaş’a; yüzde 22.4’ü ise AKP’nin adayı Turgut Altınok’a oy vereceklerini söyledi. Adayların oy dağılımı grafiğine göre Yavaş, ilçedeki CHP seçmeninin yüzde 97.9’unun, AKP seçmeninin yüzde 19.7’sinin, MHP seçmeninin ise yüzde 44’ünün oyunu aldı. Altınok ise CHP’lilerin yüzde 0.3’ünün, AKP’lilerin yüzde 72.9’unun, MHP’lilerin ise yüzde 44’ünün oyunu aldı.

İlde CHP, ilçede MHP

Ankete göre ilçede ABB Başkanlığı seçiminde CHP öndeyken, Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde MHP’nin önde olduğu görüldü. CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 38.4 oy alırken Cumhur İttifakı’nın ortak adayı MHP’li Enver Demirel yüzde 40.1 oy aldı. Kararsızların dağılımıyla Demirel yüzde 48.1 oy oranına ulaşarak yüzde 46’da kalan Beşikçioğlu’nu geride bıraktı. Demirel seçmenlerin yüzde 14.6’sının gözünde hizmetleri ile ön plana çıkarken, yüzde 12.5 ise belediye başkanlığı döneminde yeteri kadar hizmet vermediğini öne sürdü. Yüzde 12.3, Beşikçioğlu’nun siyasi geçmişinin olmamasını bir zayıflık olarak değerlendirdi. Sanatçı kişiliği ve tanınan birisi olması ise Beşikçioğlu’nu ön plana çıkaran özellikleri arasında yer aldı.

‘Tabana hitap edemiyor’

Anket şirketinin yaptığı değerlendirmede, ABB Başkanlığı için CHP’nin birinci sıradaki parti oluşuna dikkat çekilerek, “Demirel’in önde olması CHP’nin Etimesgut’taki oy potansiyelini tam olarak kullanamadığına işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Önceki anketlerle karşılaştırıldığında Beşikçioğlu’nun oy kaybettiğinin anımsatan şirket, “Beşikçioğlu’nun Etimesgut’taki CHP seçmeninin yaklaşık dörtte üçünden oy alabildiği, AKP ve MHP tabanına hitap edemediği söylenebilir” değerlendirmelerinde bulundu.