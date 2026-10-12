Etkin pişmanlık ifadesini geri çekmişti: İBB tutuklusu Murat Kapki’nin evinin arandığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının tutuklu sanıklarından iş insanı Murat Kapki’nin evinin yeniden arandığı ortaya çıktı.

İBB davasının duruşmasında Kapki’nin avukatı Fikret Aras “Bu hafta sonu müvekkilimin evi yeniden arandı” diyerek müvekkilinin tutukluluk durumunun tekrardan değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme başkanı ise "Murat Kapki'nin evinin aranmasının dosyamızla alakası yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Murat Kapki, İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vermişti.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, 24 Mart günü yaptığı konuşmasında, İBB davasında itirafçı olan Murat Kapki'nin mahkemeye başvurduğunu ve dilekçe vererek etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Özel, Murat Kapki’nin eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı. Kapki, cezaevinde kendisiyle görüşen Birinci’nin, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’u suçlayan “tamamı kurgu” bir ifadeyi imzalaması ve 2 milyon dolar ödemesi karşılığında tahliye edilebileceğini söylediğini öne sürmüştü.

Birinci ise bu iddiayı reddetmiş ve görüşmede para konuşulmadığını ve herhangi bir ödeme alınmadığını savunmuştu. Birinci bu olayın ardından ihraç istemiyle disipline sevk edildiği AKP'den istifa etmişti.

Kapki ise savcılıkta isteneni söyledikten sonra eşinin serbest bırakıldığını öne sürmüştü.

"İstenilenleri söyleyince eşim serbest bırakıldı" diyen Kapki, şunları söyledi:

"Savcı Bey bana açık açık her şeyi anlattı. Ben önceki verdiğim ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum; baştan söyledim, şu anda da yine söylüyorum. Savcı Bey konuşmamda aynen 'Konuş' dedi. Ben de 'Ne konuşayım Sayın Savcı, bir şey bilmiyorum. Yemin ediyorum bir şey bilmiyorum' diyorum. Biraz sohbet ettik, bana bir kahve söyledi. Sonra 'İfade verecek misin?' dedi, ben de 'Vereceğim' dedim. Kahveyi bitirdik, yine sohbet ettik. Savcı Bey bana daha önce ifade veren kişilerin ifadelerini okudu. Yani hakkımda verilen ifadeleri okuyor ama kimin olduğunu söylemiyordu. Sonra bir ara durdu, telefon açtı. 'Feyza Hanım tamam, gitsin' dedi. Aynen böyle. Yemin ediyorum size 'Feyza gitsin' dedi" diye konuştu."