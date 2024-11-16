Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattına ekim ayında 475 çağrı geldi

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:20

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın ekim verilerine göre, 31 kentten 475 çağrı geldi. 99 şiddet vakasının 78’i ev içi şiddet ihbarı oldu. Bu ihbarların 48’i eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınlar. Şiddete maruz kalan kişilerin yaşları 12 ile 78 yaş arasında. “Türkiye’de son günlerde ciddi bir şiddet artışına tanıklık ediyoruz” diyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “10 yıldır bu ülkede şiddet çalışması yapılmadı. Yeni aldığımız habere göre de 2025’te yapılacak. Kriterleri çok önemli. Bu şiddetin artma nedenlerini bizler değerlendirirken aslında arka planda neler neler çıkacak. Yoksulluk çıkacak, eğitimsizlik çıkacak, erkek egemen zihniyetin geleneksel yapı tarzı ortaya çıkacak. İstanbul Sözleşmesi’nden uzaklaşmak, yargıdaki cezasızlık, tüm bunlar şiddeti hane içine de yaklaştırıyor.”