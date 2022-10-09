'Evimde tanımadığım kişiler var' iddiası... CHP'li Onursal Adıgüzel Meclis'e taşıdı
Yurttaşlar, e-Devlet üzerinden yaptıkları sorgulamada “kendileriyle ilgisi olmayan kişilerle aynı evde yaşıyor’ olduklarını öğrendiler. CHP ise konuyu Meclis gündemine taşıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Bize ‘Evimde hiç tanımadığım kişiler var’ gibi ihbarlar geliyor. Mesela Antalya’da bir evde iki kişi beraber kalıyor. İkametlerine baktıklarında hiç tanımadıkları birinin de onlarla kaldığını görüyorlar. Yaptığımız araştırmalarda da bu kişinin aslında Kayseri’de oturduğunu görüyoruz. Ankara’daki bir örneği, dört kişilik bir aile göndermiş. Onlarla beraber kalan beş kişi daha var gözüküyor” dedi.
E-Devlet’te bu şekilde kalan kişilerin “diğer adres” tanımıyla yazdığını aktaran Adıgüzel, “Yabancıların da benzer şekilde evlere kaydedildiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.
‘ÇAPRAZ KONTROL’
Adıgüzel, partiye bu konuda ihbar geldikten sonra neler yaptıklarını da şöyle anlattı:
“Bize gelen isimleri elimizdeki seçmen listeleriyle kontrol edebiliyoruz. Ama 18 yaş altı seçmen listelerinde gözükmüyor ve bize gelen seçmen listeleri her zaman güncel değil. O nedenle elimizdeki verilerle gelen ihbarlar üzerinden çapraz kontroller yapıyoruz. Bu yaşanan e-Devlet yapısı içindeki sistemsel bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir ama her şekilde bu süreci takip etmek görevimiz. Bu hafta içinde bir araştırma önergesi de vererek konuyu takip edeceğiz.”
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- Stratejik Kerç Köprüsü'ne büyük saldırı!