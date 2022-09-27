Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet'e konuştu: AKP'nin seçmenini geri çağırması mümkün değil
Prof. Dr. Tanju Tosun, son zamanlarda gerginleşen siyasi ortamın ana nedenlerini ve önümüzdeki seçimlerin neden diğer seçimlerden farklı olduğunu Cumhuriyet'e anlattı.
Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, ittifakların seçime yönelik vaatlerini, seçmen davranışlarının ana özelliklerini ve 2023 seçimlerinin hangi açılardan diğer seçimlerden ayrıştığını Cumhuriyet TV'de anlattı.
Altılı masanın henüz bir görev dağılımı aşamasında olmadığını söyleyen Tosun, "Bazı liderlerin zaman zaman medyaya yapmış oldukları açıklamalara baktığımızda, bir seçim ittifakının ardından bir siyasi ittifaka evrilip evrilmeyeceği de net değil" ifadelerini kullandı.
"AKP'NİN SEÇMENİNİ GERİ ÇAĞIRMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ittifaklar özelinde HDP'nin seçmen desteği olmadan yüzde 50+1'in riskli olduğunu söyleyen Tosun, AKP'nin oylarında bir artışın olduğunun iddia edildiğini ancak bu artışın kamuoyu araştırmalarının içindeki hata payının sınırlarında olduğunu belirtti.
Türkiye'deki seçmenlerin tercihlerinin net bir donmuşluk halinde olduğunu aktaran Tosun, "Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 35-40; diğer tarafta muhalefetin yüzde 55-60 bandında olduğu görülüyor. Yüzde 10'lara çıkan kararsız seçmenin olduğunu görüyoruz. Sert siyasal kutuplaşma, partilerin kendi yuvalarının dışına çıkmasını önlüyor. AKP'nin seçmenini geri çağırması mümkün değil" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM SADECE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DEĞİL..."
Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunların çözülmeden bu tür küçük etkili önlemlerle Cumhur İttifakı'na geçişin gerçekleşmeyeceğini anlatan Tosun, sözlerine şu şekilde son verdi:
- Ayrıca TOKİ projelerinin yapıldığı ilçelerde, yerel seçimlerde iktidar partisine birkaç puan kazandırıldığını gördük ama bu bir yerel seçim değil; genel seçim.
- Bu seçim, ayrı bir sembolik öneme sahip. Ülkenin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor.
- Türkiye'deki rejimin seküler niteliğindeki kayıpları dikkate aldığımızda, önümüzdeki seçim sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil; rejimin niteliğinin de seçimi olacak. Önümüzdeki seçimlere yüzyılın seçimi diyebiliriz.
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