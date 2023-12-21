'Evlatlıkla evlenilebilir' diyene ödül

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Bilim ödülü “Evlatlıkla evlenilebilir” sözleriyle gündeme gelen Süleyman Uludağ’a verildi. Kültür ödülü, Türk Tarih Kurumu’nun yayın satış bürosu için dükkân alırken kamu zararına sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 8 ay 10 gün hapis cezası verilen Ali Birinci’ye verildi.

Galata Kulesi’ne hiltiyle verilen zararda Galata Kulesi Restorasyon Danışmanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olan, olayı “Çok büyük bir hasar değil, biraz fazla ileri gitmişler” ifadeleriyle savunan Sinan Genim de mimar ödülü aldı.

Bunun yanında müzik ödülünü Emel Sayın, resim ödülünü İbrahim Atalay, karikatür ödülünü Hasan Aycın, sinema ödülünü Sami Şekeroğlu, dijital sanat ödülünü Refik Anadol, edebiyat ödülünü Nazan Bekiroğlu aldı. Vefa ödüllerine ise Attila İlhan, Samiha Ayverdi, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Muhsin Ertuğrul değer görüldü.