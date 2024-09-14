Eygi'nin cenaze töreni yapıldı: Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 16:22

Güncelleme: 14.09.2024 - 17:35

Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında gerginlik yaşandı. Özgür Özel cenaze töreninde konuşturulmadığı için Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

Törende konuşmasına müsaade edilmeyen Özel, Kurtulmuş'a sitem etti.

''DİN GÖREVLİLERİNİ BU İŞE ALET ETME''

CHP lideri "Bir çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Takdir her zaman sizin ama yani hem 'tarafsızım' deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek hoş olmaz efendim. Ben size izah edeyim. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızda çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olurdu. Din görevlilerini bu işe alet etme" ifadelerini kullandı.

''BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKTİNİZ''

Kurtulmuş'un "Siz konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz" sözleri üzerine Özel "Belki de onu ben takdir ederim" yanıtını verdi.

Cevdet Yılmaz, bu sırada "Hepimiz ortağız" dedi.

"TARAFSIZ BİR MECLİS BAŞKANI OLARAK KONUŞSAYDINIZ MÜNASİP OLURDU"

Özel, törende, yaşananların sorulması üzerine şunları söyledi:

Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim’e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı'nın konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur’ dedi. Ben de kendisine ‘Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır.