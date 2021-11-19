"Eylem arayışındaydılar" iddiası! İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon

19 Kasım 2021 Cuma, 10:03

İstanbul'daTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.