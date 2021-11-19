"Eylem arayışındaydılar" iddiası! İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA
19 Kasım 2021 Cuma, 10:03
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İstanbul'daTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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