İstanbul Valiliği'nin eylemlere ulaşım kısıtlamasına veto... CHP'li Emir: 'Hukuktan yana olan herkesin mücadelesi kazandı'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul'da yapılan eylemlerde İstanbul Valiliği'nin ulaşım kısıtlaması yapmasının İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunduğunu aktardı.

CHP'li Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Ekrem İmamoğlu’nun yanında duran, 19 Mart darbesine karşı çıkan milyonları susturmak için İstanbul’un iradesine zincir vurmaya kalkışanların yaptıklarının; İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararıyla hukuka aykırı olduğu kanıtlandı.

''HUKUKTAN YANA OLAN HERKESİN MÜCADELESİ KAZANDI''

CHP’nin, İstanbul Barosu’nun ve hukuktan yana olan herkesin mücadelesi kazandı. Saraçhane’de yalnızca anayasal hakkını kullandığı için gözaltına alınan, tutuklanan gençlerin yaşadıkları da bu kararla bir kez daha tescillendi: Saray talimatıyla Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyip İstanbul trafiğini kilitleyen, metroları kapatan, yürüyüş ve gösteri hakkını gasp eden İstanbul Valiliği’nin kararı hukuksuzdur; o yasakçı zihniyetin talimatıyla Saraçhane’de cop gösteren, gaz sıkan, kelepçe takan zihniyet de hukuksuzdur!''