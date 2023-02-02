EYT'de ilk maaş ne zaman? Erdoğan tarih verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT'lilere ilk maaşlarının bu ay içinde ödenebileceğini söyleyen Erdoğan ayrıca ikinci el konuta finansman desteği için çalışma başlatıldığını açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan EYT'lilerim şubat ya da mart ayı içerisinde ilk aylıklarını alabileceğini söyledi.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk, bu irademizin arkasındayız.
İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız."
Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler EYT'yi görüşecek olan Plan Bütçe Komisyonu'na çevrildi. Teklif, komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına gelecek. Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından da Resmi Gazete'de yayımlanacak.
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