Eyüpsultan'da Kent Lokantası açılışı... İBB Başkanvekili Nuri Aslan: 'Halktan ve halkçı olandan rahatsız olan bir düzenle karşı karşıyayız'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:38

Güncelleme: 18.04.2025 - 13:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Başkan Vekilliği görevine gelen Nuri Aslan, Eyüpsultan'da kent açılışında konuştu.



Aslan'ın açıklaması şöyle:

“Kıymetli hemşerilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize seçilmiş İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selam ve sevgilerini iletiyorum.

Bugün yanımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Milletvekillerimiz Engin Altay, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Parti Meclis Üyemiz Burcu Mazıcıoğlu, il başkan yardımcılarımız, İBB Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve siz kıymetli İstanbullular hep bir aradayız.

Bildiğiniz gibi Kent Lokantaları Ekrem İmamoğlu’nun son dönemde yaptığı en büyük proje. Emeklinin, emekçinin, öğrencinin Kent Lokantaları sayesinde karnı doyuyor. Bu Ekrem başkanın vizyonunun sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışının bir sonucudur.

Halktan ve milletin ihtiyaçlarından o kadar uzaklar ki Kent Lokantaları’nı çok küçük gördüler ama şuan tüm Türkiye’de ve dünyada konuşuluyor. Milletin Kent Lokantaları’na olan ilgisi onların ne kadar yanıldığını gösterdi. Kent Lokantaları Ekrem başkanın ve İstanbul’un marka projelerinden biri oldu. Örnek bir proje haline geldi. Ekonomik krizle milleti açlığa mahkum ettikleri gibi Kent Lokantaları gibi halkçı bir projeden de rahatsız oldular. Halktan ve halkçı olandan rahatsız olan bir düzenle karşı karşıyayız. Şişli Belediyesi’ne atanan kayyum ilk iş olarak Kent Lokantası’nı kapattı. Milletin büyük tepkisi üzerine de hata yaptıklarını anlayıp Kent Lokatası’nı tekrar açtılar. Bugün Ekrem başkan Silivri’deki hücresinde olsa da yüreği ve kalbi de bizimle burada. Aklı, gönlü İstanbul’da, Eyüpsultan’da, Arnavutköy’de, Sazlıdere’de… Kimse onun 4 duvara sığacağını zannetmesin. Kimse onun yokluğunda İstanbul’da bir şeyler yapabileceğini zannetmesin.

İstanbul’da yeni bir Kent Lokantası’nın İstanbullularla buluşmasından büyük bir heyecan, mutluluk duyuyor.

Sözlerimi bitirirken dün İBB Meclisi’nde İBB’nin faaliyet raporu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. 6 yıl boyunca İstanbul’da CHP’nin kazanmış olduğu iktidarda Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde İstanbul’da nerden nereye geldiğini anlattı. Ve ben dün o kürsüden TBMM’ye, siyasi parti genel başkanların tamamına ve Cumhurbaşkanımıza seslendim. Lütfen siyasi tutukluları serbest bırakın. Ekrem İmamoğlu’nu serbest bırakın. Ümit Özdağ’ı serbest bırakın."