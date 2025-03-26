Son dakika... İBB Meclisi'nde seçim sona erdi: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim Nuri Aslan oldu

Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, İmamoğlu'nun yerine geçecek isim İBB Meclisi'nce netleşti.

Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek için bugün saat 13.00’te toplandı.

İMAMOĞLU'NUN YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ OLDU

Oylama kapsamında ilk iki turda en fazla oyu CHP'nin adayı Nuri Aslan aldı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'li Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi. Aslan, üçüncü turda 125 oya karşı 177 oyla seçildi.

CUMHUR'DA 1 FİRE

Edinilen bilgiye göre Aslan'a CHP grubu dışında İBB Meclisi'nin 2 bağımsız üyesiyle birlikte 1 de Cumhur İttifakı'ndan oy geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bunun üzerine "Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi’ne de teşekkür ederim" açıklaması yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: DİRENİŞ DARBE GİRİŞİMİNİ BAŞARISIZ KILDI

Oylama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili olarak seçilen Nuri Aslan'la birlikte kamera karşısına geçti. "İBB çalışan ve emekçilerinin gayreti, Meclis Grubu'nun gayreti ve seçtiklerinin arkasında duran halkın Saraçhane direnişi, darbe girişimini başarısız kılmıştır" diyen Özgür Özel şöyle devam etti:

"Bundan sonra direnişi, mücadeleyi önce cuma günü 12.00'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya, cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkana sahip çıkacağımız ve 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın' temasıyla ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız. Yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek önce Parti Meclisimizin toplantımızı yapıp belirlenen adayımızı Meclis Grubumuza önereceğiz. TBMM Grubumuz yapacağı oylamayla ön seçimden çıkan adayın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak tescilleyeceği oylamayı yapacak. Ardından adayımızı tanıtacağımız ve özgürlüğünü talep edeceğimiz cumartesi günkü büyük miting için Türkiye İttifakı'nın cumartesi günkü ilk mitingi için Maltepe'de hep birlikte olacağız."

NURİ ASLAN: EMANETİ SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİZ

Nuri Aslan ise yaptığı açıklamada, "Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık, İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek ve emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz" dedi.

Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mevcut durumda 314 üye var. Bu üyelerin 185'i CHP'den, 120'si AKP'den, 7'si MHP'den, 2'si de BBP'den.

AKP DE ADAY GÖSTERDİ

Başkanvekilliği koltuğu için CHP’nin adayı Nuri Aslan ile AKP’nin adayı Zeynel Abidin Okul kıyasıya bir yarıştı.

NURİ ASLAN KULİSLERDE KONUŞULUYORDU

CHP kulislerinde İmamoğlu’nun yerine geçecek isimler birkaç gün önceden tartışılmaya başlanmıştı.

Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun, İBB Başkan Vekilliği için Nuri Aslan’ın aday gösterilmesi konusunda uzlaştığı iddia edilmişti.

Aslan, daha önce İmamoğlu tarafından vekaleten yetkilendirilmişti.

NURİ ASLAN KİMDİR?

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2017 arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018’de BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014-2021’de İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zamanda 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği ve 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

2019-2024 döneminde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev alan Aslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçildi. 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi tarafından 1. Başkan Vekili olarak görevlendirilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.