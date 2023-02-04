Fahiş kira zammında anlaşamayan ev sahibi ve kiracılar soluğu mahkemede alıyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

Yüksek enflasyon ve artan yaşam pahalılığıyla ev kiraları katlandı. Fahiş ev kiraları mülk sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdi. Kira artışına yönelik yüzde 25 sınır getirilmesi ise sorunlara çözüm olmadı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, mahkemelerin artık kira davalarıyla başa çıkamaz hale geldiğini söyledi. Ankara Adliyesi’ndeki kira davalarını inceleyen Emir, “Ankara Sulh Hukuk mahkemelerini tek tek dolaştık. Şu anda görülen günlük yaklaşık 150 davanın en az 45’i kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan sorunlardan kaynaklı ortaya çıkan davalar” diye konuştu.

(Murat Emir)

‘MİLYONLAR MAĞDUR’

İktidarın beceriksizliği yurttaşı mağdur etmeye devam ettiğini aktaran Emir, “Bir yandan Hazine ve Maliye bakanı, ‘Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musun?’ diyerek vatandaşla dalga geçiyor, bir yandan da cumhurbaşkanı, ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Ancak, Türkiye ekonomik olarak her geçen gün biraz daha uçuruma sürüklenmeye devam ediyor. Artan ev fiyatları da iktidarın Türkiye’yi getirdiği durumun sonucu ortaya çıkan bir tablo” diye konuştu.

Bir tarafta giderek artan enflasyon karşısında malının değerini korumak isteyen ev sahibinin, diğer tarafta ise üç kuruş maaşla çocuklarının okul masrafını, mutfak masrafını karşılamaya ve bunu yaparken de kirasını ödemeye çalışan dar gelirli kiracıların bulunduğuna dikkat çeken Emir, “Milyonlarca insan mağdur. Bunun sonucunda ev sahipleri de kiracılar da soluğu mahkemede alıyor. Yani AKP, ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirmiş durumda. İktidarımızda yapacağımız ilk işlerden biri konut sorununa kalıcı çözümler getirmek olacak” dedi.

(Cihan Uyanık)

5 YILI GEÇENE TESPİT DAVASI AÇIYORLAR

Geçinemiyoruz Platformu Sözcüsü Cihan Uyanık, “Son zamanlarda tahliye ve kira tespit davalarında artış söz konusu. Neredeyse 5 yılı aşan bütün mülkiyet ilişkilerinde ev sahipleri mahkemeye başvurarak kira tespit talebinde bulunuyor. Ev sahipleri zam isteyip de istediği oranda zam alamadığı için de tahliye davası açıyor” dedi. Duruşmaların 6 ay sonrasında görülebildiğini vurgulayan Uyanık, “Bu yoğunluk arttıkça bu süre bir yılı aşacaktır” ifadelerini kullandı.

(Hacı Ali Taylan)

ALT GELİRLİLERE KONUT ÜRETİLMELİ

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan kira artışlarına dikkat çekti. Kira artışlarından kiracılar ve ev sahiplerinin olumsuz etkilendiğini belirten Taylan, “Enflasyondan her iki taraf da olumsuz etkileniyor. Kira geliriyle geçinen insanlar var. Dolayısıyla kirayla masraflarını karşılıyorlar. Artan kira fiyatlarının önüne geçebilmek için orta ve alt gelirli gruplara konut üretilmeli” dedi.