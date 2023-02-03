Antalya'da oturduğu evi yaktığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı

Antalya Manavgat'ta bir evde çıkan yangında, evde oturan kiracının evi bilerek yaktığı iddia edildi.

AA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:19
Antalya'da oturduğu evi yaktığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı
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Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı siyasi parti ilçe teşkilatlarının da bulunduğu binadaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından dairede kiracı olarak kalan F.T'nin, ev sahibinin kendisini çıkarmak için evi yaktığını ileri sürmesi üzerine polis söz konusu kadını ifadesine başvurulmak üzere merkeze götürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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