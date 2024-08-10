Fahrettin Altun Instagram'ın açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı yaptı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.
Sosyal medya platformu Instagram, saat 21.30 itibarıyla Türkiye'de erişime açıldı.
Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 'Heniyye' paylaşımı geldi.
Altun, İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.
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