Fahrettin Altun'un oğlunun jet hızıyla yükselişi: Şirketi 3 yılda 500 kat büyüdü!

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlu Mustafa Bilge Altun'un 20 yaşında kurduğu tarım şirketinin sermayesi üç yılda 500 bin TL'den 210 milyon TL’ye yükselmiş.

Mustafa Bilge Altun'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken 20 yaşında ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Timur Soykan'ın BirGün'deki haberine göre, Altun, 2021 yılında isminin baş harflerini verdiği MBA Yazılım Otomativ Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kurmuş.

ŞİRKETİN SERMAYESİ 500 BİN TL

Bu şirketi kurduğu sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Henüz 20 yaşında. Geomatik (yani coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, küresel konumlandırma) eğitimiyle ilgisi olamayan bir alana yönelmiş: Tarım. Şirketin sermayesi ise; 500 bin TL. Şirketin adresi; İstanbul Pendik’te.

Altun'un şirketi 2022 yılında 9 milyon TL’yi nakden yatırarak sermaye artırımına gidiyor. Şirket, 2023’te İstanbul’dan Kocaeli-İzmit’e taşınıyor. Bu sırada şirket büyük bir sermaye artışına daha gidiyor. Sermayesi 67 milyon 700 bin TL oluyor. Bu da yetmiyor. 27 Haziran 2024’te şirketin sermayesi 210 milyon TL’ye çıkarılıyor ve sermayenin tamamı Altun’a ait görünüyor.

SERMAYE 3 YILDA 210 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Yani Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olduğu 2021 yılında şirket kuran 20 yaşındaki oğlu, 500 bin TL’lik sermayesini 3 yılda 210 milyon TL’ye çıkarıyor. LinkedIn sayfasında şirketin 201-500 çalışanı olduğu yazılmış.

Kısa adıyla ‘MBA Tarım’, orman meyveleri, domates ve muz üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Antalya Serik’te 120 bin metrekare domates serası ve 50 bin metrekare muz serası bulunuyor.

Kocaeli-Karamürsel’de 40 bin metrekare, Afyonkarahisar Sandıklı’da 120 bin metrekare, Mersin Tarsus’ta 180 bin metrekare yaban mersini arazileri var. Ayrıca MBA’nin Karamürsel’de 300 bin metrekare ceviz bahçelerinde üretim yapıyor. Şirketin özellikle Karamürsel’deki arazileri satın aldığı, bir kısmının hazineden kiralandığı öne sürülüyor.

Mustafa Bilge Altun’un şirketinin paketleme tesisleri de bulunuyor. Ayrıca şirket, ‘Gala Fresh’ ismiyle sera ürünleri ve sofralık meyve paketlerini büyük zincir marketlere veriyor.