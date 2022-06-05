Faik Tunay, 'yakında' diyerek paylaştı: 'Devletin en üst kurulunda yer alan birisi...'

05 Haziran 2022 Pazar, 09:24

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Tunay, “Yakında…” diye başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Devletin en üst kurulunda yer alan birisinin mesajlarını ve seviyesini görünce YAZIK diyeceksiniz, bu adamlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde makam sahibi!

Hesap zamanı gelecek elbet, kaçmak yok

Videolardan öğrenmiştik aslında ne olduğunu, o makama nasıl geldiğini”