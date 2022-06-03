Özge Peker videosunu paylaştı: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rahatsızlık geçirdiği ortaya çıktı. Eşi Özge Peker sosyal medya hesabından, Sedat Peker'e serum takıldığı anları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 21:21
Özge Peker videosunu paylaştı: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
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Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

SERUMLU KOLU DİKKAT ÇEKTİ

O anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı. Özge Peker'in yayınladığı videoda Sedat Peker, hastanede serumlu koluyla görülüyor. 

İşte o görüntüler:



SEDAT peker Özge Peker birleşik arap emirlikleri

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