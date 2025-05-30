'Faizsiz ekonomi özlemi' çıkışı! Erdoğan 'suçluyu' buldu: 'Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı konumda olurdu...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen '2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu.

"FAİZSİZ EKONOMİ ÖZLEMİ..."

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan "Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da dillendirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE İNDİRECEĞİZ"

Hükümet olarak mevcut ekonomi programını istenen hedeflere ulaşılıncaya kadar uygulamakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz" dedi.

ERDOĞAN GEZİ'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasında Gezi Direnişi'ni de hedef alan Erdoğan, "Üç beş ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı konumda olurdu" ifadelerini kullandı.

"FAİZE DAYALI SİSTEMİ MEŞRU GÖRMEYECEĞİMİZİ SIK SIK İFADE ETTİM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı. Eşitsizlikleri derinleştiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim."

"FAİZE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

"Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Muhalefet faizsiz sistemi savununca bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin hayrına olacak yerli duruş sergileyemediler. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da dillendirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz. Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: BELADAN KURTULMAYA ÇOK YAKINIZ

"Ticaret savaşları ile dalga boyu giderek artan fırtınalı sularda Türkiye gemisini sahile çıkarma derdindeyiz. İyi gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor. Komşumuz Suriye kanlı çatışmaların ardından yavaş yavaş istikrara kavuluyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere İstanbul'da tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Gazze'de zulmün durması ve ateşkesin tesisi için gayret gösteriyoruz. İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor. 40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız. Dikkatli sabırlı bir süreç yönetimi ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum."

"GEZİ OLAYLARI OLMASAYDI..."

"Üç beş ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı konumda olurdu."

"ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE İNDİRECEĞİZ"

"Geride bıraktığımız iki yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız. Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Ekonomimizin çökmesini umuyorlar, muvaffak olamayacaklar. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz. Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar, çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır."

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA

"Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum."