Fatih Altaylı'dan çarpıcı ‘erken seçim’ yorumu: Devlet Bahçeli yerine Mehmet Şimşek’i işaret etti!

22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yazılarıyla gündeme dair yorumlarını sürdürmeye devam ediyor.

Altaylı, son yazısında hem iktidarın politikalarını hem de erken seçim tartışmalarını ele aldı.

"HANİ MÜZAKERE YOKTU?"

Altaylı, Halk TV’de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı “baş müzakereci” olarak nitelendirmesine dikkat çekti.

Altaylı, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hatimoğulları samimi bir söz söyledi. Hani müzakere yoktu? Elbette olacaktı, olmaması mümkün değildi. Bugün hâlâ süreci yönetecek bir yasaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı Bahçeli’yi kırmadı, desteklemeyi sürdürüyor gibi görünüyor. Ancak sürecin üzerindeki Suriye gölgesi büyüyor.”

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPAR MI?

Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’yi erken seçime götürüp götürmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bahçeli’nin erken seçim kararı aldırma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum. Ama o dünyanın en öngörülemez siyasetçisi. Kimse Bahçeli’nin ne yapacağını bilemez. Yine de erken seçim beklemiyorum.”

“AK PARTİ 2027 ÖNCESİNDE SEÇİME CESARET EDEMEZ”

Altaylı, AKP’nin seçim stratejisine dair şu öngörüyü paylaştı:

“AK Parti 2027 Ekim-Kasım öncesinde bir seçim yapmaya cesaret edemez. Eğer Mehmet Şimşek görevden alınırsa bu erken seçimin işareti olur. Ancak şu an için hakiki anlamda bir erken seçim beklentim yok.”