Fatih Altaylı'dan çarpıcı 'kurultay davası' iddiası! 'İkinci hamle' diyerek açıkladı: 'Bir hazırlık yapılıyor...'

Saray'ın hedefindeki CHP'ye yönelik soruşturma, operasyon, tutuklama ve kayyum uygulamaları artarken; parti, dün de kurultay davasıyla gündeme geldi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan dava, tarafların dinlenmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

'GOL YOK, TOP ORTA SAHADA'

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden gündeme dair yorumlarını paylaşmaya devam ederken, son mektubunda da CHP'nin kurultay davasındaki ara kararı değerlendirdi.

Mahkemenin ara kararda tedbir kararı vermemesini işaret eden Altaylı, "Dünkü davanın en önemli sonucu, ara kararda tedbir kararı verilmemesi oldu. Maçta gol olmadı, top orta sahada" diye konuştu.

'HAZIRLIK YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'

Bu davayı açanların yeni bir hamle yapacaklarını düşündüğünü vurgulayan Altaylı, "Bana sorarsan bu davayı açanların ikinci bir hamlesi olacaktı. Burada bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde yerel seçimlerle ilgili olarak da bir iddianame bulunacak ve 2024'teki CHP adaylarının tartışılmasına yönelik bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

Bu hazırlığın ayrıntılarına da değinen Fatih Altaylı, "Yani mutlak butlan kararı durumunda 'Bu adayları belirleyen yönetim yok hükmünde ise adaylar da yok hükmündedir' demeyi planlıyorlar. Delilim yok ama hissiyatım bu" şeklinde konuştu.