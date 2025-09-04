Fatih Altaylı'dan CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan 'Gürsel' Tekin iddiası: '5 gün önceden biliyordu'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına hükmetti. Kararın ardından Gürsel Tekin, kayyum olarak görevlendirildi.

Tekin, mahkeme kararını televizyondan öğrendiğini söylese de, kararın açıklanmasından bir gün önce CHP üyelik aidatını ödemesi dikkat çekti. Görevi kabul ettiğini belirten Tekin, “Binaya girmeden de bu görevi yürütebilirim” dedi.

ALTAYLI: “KAYYUM LİSTESİNİ TEKİN HAZIRLADI”

Silivri Cezaevi’nden açıklama yapan tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Gürsel Tekin hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Altaylı, “Mahkeme geçen hafta Gürsel Tekin ile temasa geçti. Kayyum listesini kendisi hazırladı. 5 gündür bu kararı beklediğini ve atanacağını bildiğini söylüyorlar” dedi.

“ELEŞTİRİLMELİ AMA TEPKİ GÖSTERİLMEMELİ”

Altaylı, Tekin’in geçmiş siyasi girişimlerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Gürsel Tekin, CHP’de genel başkanlık hariç her göreve talip olmuş bir isim. Kılıçdaroğlu tarafından dışlandığı dönemler de oldu, belediye başkanlığı adaylığı girişimleri de. İsminin kayyum olarak atanmasına tepki göstermem. Ancak yaptığı açıklamaları eleştirebilirim.”

“DOĞRU AÇIKLAMA BU OLMALIYDI”

Altaylı, Tekin’in görevi kabul ettikten sonra farklı bir üslup kullanması gerektiğini vurguladı:

“CHP İstanbul örgütünü en kısa sürede seçime götürmek, partinin hızını kesmeden süreci yürütmek ve görevi tartışmasız biçimde iade etmek için istemeyerek de olsa bu görevi kabul ettiğini söylemeliydi. Hâlâ böyle bir açıklama yapabilir.”

“YSK’NIN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ”

Altaylı, ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun, Tekin dışında atanan kayyumları tanımadığını belirtti. Süreçte en dikkat çekici noktanın Yüksek Seçim Kurulu’nun sessizliği olduğunu söyleyen Altaylı, “Yetki alanına böylesine açık bir müdahale karşısında YSK’nın sessiz kalması anlaşılır değil” dedi.