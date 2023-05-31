Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun 'beklentisini' yazdı: 'Bunun için artık çok geç...'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:35

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:35

Milyonların sandık başına gittiği ikinci tur seçimlerinde, sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan yeniden seçilerek cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'değişim' vurgusu çok konuşuldu.

Son olarak gazeteci Fatih Altaylı, 'seçim sonrası' gündemini köşesine taşıdı. Altaylı, yazısında Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefete yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

"KEMAL BEY’İN TEK BAŞARISI..."

"Türkiye’de değişim isteyenlerin, söz konusu kendi partileri olunca değişime bu denli direnmeleri akıl alır gibi değil" diyen Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Çok açık ki, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak kendini başarılı gibi görse ya da gösterse bile son 5 yılda olan onca şeye, afetlere, ekonomik çöküntüye, göçmen rezaletine, depreme rağmen rakibi hemen hemen 5 yıl önceki oyuyla seçildiyse, Kemal Bey’in tek başarısı muhalefeti kendi etrafında toplamayı başarmış olması. O da onun dehasının değil, diğer partilerin çaresizliğinin sonucu. CHP Genel başkanı olaraksa kesinlikle başarısız."

"SÖZ VERMİŞTİ"

"Genel başkanı olduktan sonra katıldığı ilk Teke Tek programında 'Başarısız olduğum anda bırakacağım' sözü vermişti. Ama bu sözü de pek çok söz gibi pul oldu" diyen Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu 'Taze' bir genel başkan olarak girdiği 2011 seçimlerinde CHP’nin oy oranı 25,98, çıkardığı milletvekili sayısı 135 idi. Aradan geçen 12 senede, iktidarın başına gelen onca olaya rağmen bugün oy oranı, partisi içine aldığı İslamcı partiler dahil 25,35. Elinde kalacak milletvekili sayısı ise 134.

Kaybedilen sayısını bile unuttuğumuz seçim bile 'Artık ben bırakayım' dedirtmiyor ve tüm liderler gibi kendini vazgeçilmez olarak görüyor. Erdoğan’ın tek adamlığını eleştirirken, kendi tek adamlığı tartışmaya kapalı. Üstelik Erdoğan başarılı, kendisi ise başarısız."

"KILIÇDAROĞLU'NUN BEKLENTİSİ ERKEN SEÇİM"

"Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden koltukta kalmak istediğini anlamıyor değilim" diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle Türkiye’nin kaçınılmaz bir erken seçime gitmek zorunda kalacağını düşünüyor. Ve bu kez kendisinin adaylığında ısrarcı olmayıp, kazanacak adayı göstermeyi planlıyor. Ne var ki, bunun için artık çok geç. Türkçemizdeki en şahane deyimlerden biri tam da böyle durumlar için söylenmiştir. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye. Kemal Bey yarının dün olmadığını bilmek zorundadır."