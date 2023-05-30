Ümit Özdağ'dan canlı yayında dikkat çeken açıklama: 'İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için tek şansı...'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:35

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yaptığı 'değişim' vurgusu çok konuşuldu.

ÖZDAĞ'DAN CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Siyasetteki 'seçim sonrası' gündemi devam ederken; ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Özdağ burada seçim sürecine ve sonrasına ilişkin soruları yanıtladı, muhaletefe yöneltilen eleştirilere değindi.

CHP'DE DEĞİŞİM OLUR MU?

İmamoğlu'nun önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı 'değişim' vurgusunu ve Kılıçdaroğlu'na yöneltilen istifa çağrılarını değerlendiren Özdağ şöyle konuştu:

"Kemal Bey'in CHP Genel Başkanlığı'ndan kendi isteği olmadığı sürece ayrılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Demokratik bir kongre yapıldı diyelim, burada da İmamoğlu aday oldu diyelim. İmamoğlu kaybeder. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için tek şansı Kılıçdaroğlu'nun kendisini davet etmesi ve ona bırakmasıdır. Bunun dışında kongreden çıkma şansı yok. Bunu da bir siyaset bilimci olarak söylüyorum."

SİNAN OĞAN KABİNEYE GİRECEK Mİ?

Özdağ, "Sinan Oğan kabineye girecek deniliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız, hangi bakanlığı iyi yapabilir?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bilmiyorum girip girmeyeceğini. Ben şu bakanlık olur diye bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemem şık da olmaz. Onun için bir yorum yapmayayım. Kendi siyasi tercihidir. Evet, ben Sinan beyin yaptığı bu siyasi tercihe katılmadım, doğru da bulmadım ama neticede Sinan Beyin de bu işin ikinci tura kalmasında katkısı olduğunu da unutmamak gerekir."

"BU SEÇİMLER İKİ SENELİK..."

"Bu seçimlerin iki senelik olduğunu düşünüyorum. Beş sene gitmeyecek bu hükümet. Yerel seçimlerden sonra yeniden seçim takvimi başlayacak" diyen Özdağ, "Anket şirketleri bilerek bizi göstermedi, potansiyelimizin altında gösterdi. Siz kısa pantolonla gezerken ben 1990’larda en büyük anket şirketlerinden birini yönetiyordum. Hepiniz alaylısınız. Size de ders veririm, yanınızda çalışanlara da. Paramız yokken 1,5 milyon oy aldık" ifadelerini kullandı.

Özdağ şöyle devam etti:

"Zafer Partisi olmasaydı, ata ittifakı olmasaydı bu seçimler birinci turda biterdi. Anayasa’nın 66’ncı maddesini cumhur ve millet ittifakına kabul ettirdik, kafalardaki kuşkuyu bitirdik. Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki bir Türk milliyetçiliğini siyasete soktu. Türk milliyetçiliğinin yükselmesi Zafer Partisi sayesinde olmuştur. Ne İYİ Parti, ne MHP sayesinde."

MHP'YE YEŞİL IŞIK MI?

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

* (Tuğrul Türkeş’in milliyetçi lig düşüncesi hakkında) Bu fikrin babası Sinan Baykent adlı bir siyaset bilimci. Baykent, Türkeş’in de danışmanlığı yaptı. Sinan Bey bu fikri önce bana ve Tuğrul Bey’e açtı. Bu görüşün ortaya çıkması dahi Zafer Partisi’nin verdiği mücadele sonucunda oldu. Yoksa cumhur ittifakının içinde milliyetçilik yapamazsınız. Millet ittifakında da İYİ Parti’nin duruşuyla yapamazsınız. Bir milliyetçilik tartışması yapılacaksa Zafer Partisi çevresinde yapılacak. Yerel seçimlerde bu olabilir mi? Olabilir.

* Diyelim yerel seçimlerde ‘X’ ilçesinde İYİ Parti Zafer Partisi’ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti’ye gidip şu adayı destekleyelim dedi, olabilir. Ya da aynı şey MHP’yle olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana’da üç partinin birlikte aday çıkarması, bilmiyorum, hiç kolay değil çünkü bir de cumhur ve millet ittifakları var ama düşünülebilir tabii bu.