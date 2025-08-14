Fatih Altaylı, Özgür Özel ile görüşmesini aktardı: 'Çerçioğlu, AKP'ye geçerse kocasının şirketini kurtarma sözü almış'

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Kişisel YouTube kanalında yayınlanan “Yorumlayamıyor” serisinde ilettiği notlarda Altaylı, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçiş süreci ve siyasi kulislerdeki gelişmelere ilişkin dikkat çekici iddialar dile getirdi.

‘KOMİSYON BAŞARISIZ OLURSA ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ’

Altaylı, görüşmede CHP liderine yürütülen komisyonun başarısız olma ihtimalini sorduğunu belirtti.

“Özgür Özel’e komisyonun başarısız olma ihtimalini hesaba katıp katmadığını sordum” diyen Altaylı, Özel’in bu ihtimali engellemek için her yolu deneyeceği izlenimi verdiğini aktardı. Altaylı, “Bu toplumda büyük bir hayal kırıklığı yaratır ve erken seçimi kaçınılmaz hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

‘ÇERÇİOĞLU, BELEDİYE MECLİSİNİ DE AKP’YE GEÇİRMEK İSTİYOR’

Altaylı, ikinci olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun siyasi geleceğine dair iddialar ortaya koydu. Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceğini belirten Altaylı, Nazilli ve Koçarlı belediye başkanlarının da transfer için zorlandığını ancak Nazilli’nin bu teklifi reddettiğini söyledi.

‘HEM SİYASİ HEM EKONOMİK BASKI’

Altaylı’nın aktardığına göre Çerçioğlu uzun süredir hem yargı yoluyla siyasi baskı hem de ekonomik tehdit altında bulunuyor. Eşi Ercan Çerçioğlu’na ait, borsada işlem gören Jantsa isimli şirketin zor durumda olduğu ve bu şirket üzerinden baskı kurulduğu iddia edildi.

‘AKP’YE GEÇERSE ŞİRKET KURTULACAK’ PAZARLIĞI

İddialara göre, AKP’ye geçmesi halinde Jantsa’nın kurtarılacağı yönünde sözler verildi. Çerçioğlu’nun kendi ifadesiyle 20-23 dosyası bulunduğu, bu dosyaların tamamının Aziz İhsan Aktaş ile ilgili olduğu öne sürüldü.

AKP’YE GEÇİŞ İDDİASI VE MECLİS DENGESİ

Çerçioğlu’nun, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanları ile bazı meclis üyeleriyle birlikte AKP’nin 24. kuruluş yıldönümü etkinliğinde partiye katılacağı iddia ediliyor.

2024 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP 56, AKP 19, MHP 6 ve İYİ Parti 2 sandalye kazanmıştı. Meclisin Cumhur İttifakı’na geçmesi için 16 üyenin istifa etmesi gerekiyor.

BORSA TEPKİSİ

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği yönündeki haberlerin ardından, eşi Ercan Çerçioğlu’nun sahibi olduğu Jantsa hisseleri borsada hızlı bir yükseliş gösterdi.