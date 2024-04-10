Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri'ne 'fitre ve zekat' yanıtı: Günahını veren bile enayidir

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısı üzerine "Yakında para toplamak için camilerde mum falan da satmaya başlarsınız. Ama bilin ki, size değil, fitre ve zekat değil günahını veren bile enayidir" yanıtı verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:15
Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri'ne 'fitre ve zekat' yanıtı: Günahını veren bile enayidir
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Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fitre ve zekât çağrısına Youtube üzerinden yaptığı yayında tepki gösterdi.

“Arsızlığın son noktası” diyen Altaylı, “Verelim de yeni model Mercedes alın. Verelim de Diyanet’in üst düzey personelini beş yıldızlı otellerde yaptığınız sözde toplantılarda ağırlayın. Verelim de yakın çevrenizi Avrupa’da lüks otellerde dolaştırın. Verelim de şehitlerimizin aileleri kerpiç barakalarda otururken siz Suriye’de konut yaptırın. Verelim de gençlerimiz parasızlıktan evlenemezken, siz Suriyeli gençlere çeyiz yardımı yapın” ifadelerini kullandı.

Altaylı “Dinlerarası diyalog çalışmaları falan derken Diyanet’i iyiden iyiye kilise kafasına soktunuz" diye seslendiği Diyanet İşleri Başkanlığı yönetimi için şöyle dedi: 

“Yakında para toplamak için camilerde mum falan da satmaya başlarsınız.  Ne olsa enflasyon sizin de lüks yaşamınızı zorlayacak boyuta gelmiş olabilir.  İktidarın lüksüne ancak yeter ve size kalmaz diye korkuyorsunuz anladığım. Ama bilin ki, size değil, fitre ve zekat değil günahını veren bile enayidir.”


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