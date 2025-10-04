Fatih Erbakan: '225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutar Trump'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, özetle şunları söyledi:

“Türk siyaset tarihine geçen birbirinden muazzam 1. ve 2. kongrelerimizi geride bırakarak 3. Olağan Kongremize doğru yol alıyoruz. ‘Kuramazlar, yapamazlar, başaramazlar, yüzde 1 bile oy alamazlar’ diyenlere rağmen; partimizi kurduk, her gün daha da büyüdük, milletimize umut olduk. Hem üye sayısı bakımından, hem de oy oranı bakımından Türkiye’nin 3. büyük partisi olduk.

“YENİ DÖNEMDE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Önümüzde daha nice yıllar ve atılacak devasa adımlar var. Her şeyden önemlisi de sorumluluklarımız var; Doğu Türkistan’da Türk ve Müslüman olduğu için sistematik Çin işkencesine maruz kalan 60 milyon kardeşimizin sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Myanmar’da tek ‘suçu’ Müslüman olmak olan milyonlarca masumun kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Keşmir’de yıllardır Hindistan’ın zulmüne maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Gazze’nin, Filistin’in, soykırımdan, kıtlıktan kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. İşte tüm bu sorumlulukların bilinciyle yeni dönemde daha çok çalışacağız.

“KAAN’A MOTOR VERİLMESİNE ONAY ÇIKMAMIŞTIR”

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘fevkaladenin fevkinde’ geçtiğini ifade ettiği ABD ziyareti hakkında da değerlendirmekte bulunmak durumundayız. Görüşmeden önce ABD’nin Dışişleri Bakanı Rubio, Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden kısa süre önce, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerinin liderlerinin Trump ile görüşmek için yalvardıklarını söylemek suretiyle nezaketsizliğini göstermiştir. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise bütün diplomatik teamülleri çiğneyerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na meşruiyet verdiklerini söylemeye cüret edebilmiştir. Bu küstahlıklar karşısında bizim tarafın yaptığı ise İletişim Başkanlığı’nın cılız açıklamasıyla ‘durumu toparlama’ çabasından ibaret olmuştur. Tabi görüşmeden F-16’ların modernizasyonu için bir onay çıkmamıştır. F-35’ler için onay çıkmamıştır. KAAN’a motor verilmesine onay çıkmamıştır.

“1 TRİLYON DOLARA YAKIN FAİZİ 26 SENEDE ÖDEMİŞ OLACAKLAR”

Denk bütçe olmadan Türkiye’de ekonominin feraha çıkması mümkün değil ancak orta vadede programda diyor ki ‘Biz denk bütçe 23 seneden beri yapmadık bundan sonra önümüzdeki 3 senelerde bizden denk bütçe beklemeyin’. Bu açıklar önümüzdeki 3 senede 10 trilyon liranın üzerinde yani yaklaşık 250 milyar dolarlık yeni bir borçlanmanın yapılacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Borçlanmaya tam gaz devam edeceğim hatta bütçedeki açığı borçlanma miktarını arttırarak devam edeceğim diyor. Faiz harcamaları 2025’te 2 trilyon lira, 2026’da 2.74 trilyon lira. 2027’de 3 trilyon lira, 2028’de 3.35 trilyon lira faiz ödeyeceğim... Yani önümüzdeki 3 senede yıllık ödediğim faizi 2 trilyon liradan 3.35 trilyon liraya çıkartacağım diyor ve burada bir hesap yapıldığı zaman şu görünüyor; bugüne kadar AK Parti iktidarları 2024 sonuna kadar 598 milyar dolar faiz ödedi. 2025’te 52 milyar dolar faiz ödüyor. Bu Orta Vadeli Programa önümüzdeki üç senede de 181 milyar dolar daha faiz ödeyecek ve 2028 sonuna geldiğimizde AK Parti’nin 26. yılında 831 milyar dolar faiz ödemiş bir dünya faiz şampiyonu olarak tarihe geçecek. 1 trilyon dolara yakın faizi 26 senede ödemiş olacaklar. Zamlarla vergilerle milletin alın terinden toplanarak götürüp faize veriliyor.

“KÜRESEL GÜÇLERİN DAYATMALARINA KARŞI ÇIKMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Bütün bunlara rağmen 225 adet Boeing uçağının alım anlaşması bizzat Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız denilmiştir. 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgazın ABD’den alınması anlaşmasına varılmıştır. Ve diğer bir husus Eskişehir’deki nadir toprak elementlerinin işletme ruhsatı ABD’ye verilmiştir. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’ye döner dönmez İranlı isimlerin olduğu 22 kişi ve 17 kuruluşun mal varlıklarını dondurmuştur. Şimdi artılarıyla eksileriyle düşündüğümüz zaman ABD’nin her istediğinin olduğunu bizim ise hiç bir şey alamadığımızı görüyoruz. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesini tuttu Trump.. 225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutar Trump. Bugün artık AKP ve MHP koalisyonunun küresel güçlerin dayatmalarına karşı çıkmaları mümkün değildir. Bu noktada bir değişim ancak iktidarı değiştirmekle mümkündür.

“İKTİDAR YORGUN, İKTİDAR ÇARESİZ”

WJP (World Justice Project) isimli kurum, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 142 ülkede ‘bağımsız yargı’, ‘hukuk devleti’, ‘adil yargı sistemi’, ‘yargı üzerinde siyasi güç etkisi’ gibi süreçleri ölçüyor. Bu ilkeler bakımından Türkiye bu yıl birkaç basamak daha düşerek 117’nciliğe geriledi. Angola, Nijer, Madagaskar, Rusya, Honduras gibi ülkeler ‘hukukun üstünlüğü’ sıralamasında Türkiye’nin üzerinde. İktidar partisinin adında Adalet kelimesi yer alıyor ama, 23 yılın sonunda gelinen noktada adaletten eser kalmamış. İktidar yorgun, iktidar çaresiz, sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiş, acilen bir değişim gerekiyor. Bu değişimin de milli görüş yönünde olması gerekiyor.

“FOTOĞRAFLA İLGİLİ ORADA TABİRİ CAİZSE SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM OLUŞTU”

Erbakan, TBMM’de Erdoğan ile diğer siyasi parti liderlerinin verdiği poza ilişkin bir soruya “Fotoğrafla ilgili orada tabiri caizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık salondan dışarıya çıktık ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Dolayısıyla sanki AK Parti Genel Merkezinde Sayın Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler gibi çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Herhangi bir ittifakın yeni bir oluşumun habercisi olduğunu zannetmiyorum” dedi.

“BİZ HER ZAMAN MİLLETE GİDİLMESİNDEN YANAYIZ”

İktidarın 2026 yılında anayasa referandumu yapacağı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Erbakan, “Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden yanayız. Millete gidip sorulmasından yanayız. Meclis’in kendisinin bir karar almasından sonra millete bu anayasa değişikliğini, bu kararı tasdik ettirilmesi daha demokratik daha uygun olur diye düşünüyoruz” yanıtını verdi.

“GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZİ SELAMETE ÇIKARSIN DUASINI YAPIYORUZ”

Gazze’deki son durum ve Hamas’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması istenen Erbakan, “Burada söz hakkı Filistinli kardeşlerimize aittir. Burada açıklamış oldukları cevaba da saygı duyuyoruz. Burada söyledikleri zaten başından beri Gazze’deki bu katliamın durması ve İsrail’in Gazze‘den çekilmesi durumunda İsrailli esirleri bırakmaya hazır olduklarını ifade ediyorlardı. ‘Ancak silah bırakılacaksa biz bu silahları ABD veya İsrail’e vermeyiz. Ancak bağımsız bir Filistin yönetimine veririz’ demişlerdir ve burada yönetimin de Tony Blair de Trump da değil Filistin halkının meşru bir Filistin yönetiminde olması gerektiği şartını da ortaya koyuyorlar. Bunların sağlanması durumunda da bu rehineleri bırakabiliriz diyorlar. Biz de gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Hamas’ın söylediklerine de riayet edilecek mi edilmeyecek mi bunları hep birlikte göreceğiz. İnşallah Allah bir an önce de Gazze’deki kardeşlerimizi selamete çıkarsın duasını yapıyoruz” dedi.