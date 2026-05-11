Fatih Erbakan: Biberin, domatesin fiyatı savaştan değil; sizin borç-faiz-zam-vergi ekonominiz yüzünden yükseliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tatvan İlçe ve Muş İl Kongrelerine katıldı. Burada konuşan Erbakan, Türkiye’de gençlerin ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “ev gençleri” olarak tanımladığı gençlerin sayısının 6 milyonu geçtiğini belirtti.

Erbakan, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin, “Yeni AMATEM’ler için gereken para sadece 3 milyar lira. Bu rakam ülkenin yalnızca 10 saatlik faiz ödemesi demek. Faize para var ama evlatlarımızı kurtaracak merkezlere kaynak yok” ifadelerini kaydetti.

Bitlis’in ekonomik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, ilin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında alt sıralarda yer aldığını söyledi. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir ortalamasının 176 bin lira olduğunu belirten Erbakan, Bitlis’te bu rakamın yaklaşık 55 bin lira seviyesinde kaldığını ifade etti. Bitlis’te genç işsizliği oranının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını öne süren Erbakan, her üç haneden birinin sosyal yardıma muhtaç hale geldiğini söyledi.

"NE AMERİKA DURABİLİR NE DE İSRAİL"

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Erbakan, Türk-Kürt kardeşliğinin önemine dikkati çekti. Milli Görüş hareketinin geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptığı yatırımları hatırlatan Erbakan, kardeşliğin kalkınma ve adaletle güçleneceğini ifade etti. Erbakan, “Türk ile Kürt’ü ayırırsanız ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne de İsrail durabilir” dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, hükümetin yüksek fiyatları savaş ortamına bağlamasına tepki göstererek, “Şimdi yeni bir mazeret bulmuşlar, savaşı bahane ediyorlar. Kardeşim siz ne anlatıyorsunuz? Ukrayna ile Rusya yıllardır savaş halinde. Rusya’da enflasyon yüzde 6, Ukrayna’da yüzde 9. Bizde ise yüzde 33, o da TÜİK’e göre. İran’da bir kilo biber 33 lira, bizde 200 lira. Bu biberin bu domatesin fiyatı savaştan değil; sizin borç-faiz-zam-vergi ekonominiz yüzünden yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Erbakan, geçmiş yıllarda bayram ikramiyesiyle kurban alınabildiğini ancak bugün bunun mümkün olmadığını söyleyerek, “İnsanlarımız bir yandan mülksüzleştirilirken bir yandan da inançlarından, ailelerinden ve değerlerinden kopartılıyor” dedi.

"TÜRKİYEMİZİ YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE YAPACAĞIZ"

Erbakan, manevi kalkınma hamlesini gerçekleştireceklerini belirterek, "LGBT'ye, ateizme, deizme, uyuşturucuya, şiddete, rüşvete, yolsuzluğa, hırsızlığa karşı Allah'ın izniyle ahlaki ve manevi erozyona karşı manevi kalkınmayı gerçekleştirecek. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde milletimizin teveccühü ile teşkilatlarımızın gayreti ve fedakarlığıyla inşallah Yeniden Refah Partimizi iktidar yapacağız. Türkiye'mizi yaşanabilir büyük bir Türkiye yapacağız. Bu konuda Muş'a güveniyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Hakkı Bulut, yeniden başkanlığa seçildi.