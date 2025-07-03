Fatih Erbakan'dan 'erken seçim' çağrısı!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da 2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı.

"BU SAATTEN SONRA SİZİN YAPACAĞINIZ EN İYİ İŞ..."

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, iktidara seslenerek 'erken seçim' çağrısını yineledi ve şunları kaydetti:

"Millette sabır da metanet de kalmadı. Bu saatten sonra sizin yapacağınız en iyi iş, 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Yüzde 29'la orada oturamazsınız. Daha fazla milleti oyalamayın, bir an evvel bu seçim sandığını getirin."