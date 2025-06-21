Fatih Erbakan'dan iktidara erken seçim tarihi: 'Yapacağınız en iyi şey...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede vatandaşlara seslenen Erbakan, “Artık oyalamayı bırakın ve milletin önüne bir an evvel sandığı getirin” dedi.

"YAPACAĞINIZ EN İYİ ŞEY İLKBAHARDA SANDIĞI GETİRMEK"

Uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden başta emekli ve asgari ücretli olmak üzere milyonlarca vatandaşın derin yoksulluk yaşadığını ve sabrının kalmadığını kaydeden Erbakan, iktidara seçim çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Emekli perişan, asgari ücretli perişan, memur perişan ve zirai don felaketi yaşan çiftçi perişan. 13 milyonu bulan işsizler ordusu Avrupa’daki pek çok ülkenin toplam nüfusunu aşmış. Sayın Cumhurbaşkanı 2025, 2024’ten, 2026 da 2025’den daha iyi olacak diyor ama rakamlar ve matematik öyle söylemiyor. Siz ne kadar sabır ve metanet isteseniz de bu saatten sonra hiçbir şeyi düzeltmeniz mümkün değildir. Bu milleti hiç boşu boşuna oyalamayın. Bu millette sabır da kalmadı, metanet de kalmadı.

Sizin bu saatten sonra yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Getirin o sandığı, bu millet milli görüşü seçsin ve bu borç faiz girdabından kurtulsun. İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak. İnşallah bu millet milli görüşü seçecek, yeniden refahı seçecek ve inşallah biz öncelikle yaşanabilir Türkiye'yi hayata geçireceğiz.”