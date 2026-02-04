Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Erbakan'dan iktidara: Bir an önce erken seçim kararı alın

4.02.2026 14:17:00
Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın ekonomiyle ilgili iddia ve vaatlerine tepki göstererek "Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın" çağrısı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 ikinci toplantı sonrası yapılan basın açıklamasını paylaşıp erken seçim çağrısı yaptı. 

Erbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Siz hala bildiri mi yayımlıyorsunuz? Aralık enflasyonu yüzde 0,89, ocak enflasyonu yüzde 4,84. Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Ama siz halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın."

 

İlgili Konular: #fatih erbakan #Yeniden Refah Partisi

