Asal Araştırma anketi... Bahçeli 'gündemde yok' demişti: Yurttaş erken seçim istiyor

CHP'nin erken seçim talebi kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, erken seçimin gündemde yer almayacağını kaydetti.

CHP lideri Özgür Özel'e yanıt veren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN GÜNDEMİNDE YOK AMA YURTTAŞIN VAR

Asal Araştırma, 16-24 Ocak 2026 tarihlerinde 26 kentte 2 bin kişi ile yaptığı, "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" anketini kamuoyu ile paylaştı.

Ankete göre yurttaşların yüzde 54,4'ünün erken genel seçimi istediği öğrenildi. Erken seçim fikrine katılmayanların oranı ise yüzde 38 oldu.

Ankete katılanların yüzde 7,6'sı ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.

İşte anket sonuçları: