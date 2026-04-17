Fatih Erbakan'dan şiddete karşı eğitimde 'daha fazla dinselleşme' çağrısı: 'Ahiret öncelikli bir nesil yetiştirilmeli'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin, "Özellikle kadınlarımıza yönelik, masum insanlara yönelik bu şiddet ve cinayet olaylarıyla ilgili olarak da caydırıcı bir tedbir olarak idam cezasının da yeniden gündeme alınması gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak uzun bir zamandan beri ifade ediyoruz. İdam cezasının en azından yürürlükte olması dahi uygulamasının çok zor ve çok ciddi şartlara bağlı olmak kaydıyla yürürlükte olması dahi önemli bir caydırıcı etki yapacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AHİRET ÖNCELİKLİ NESİL YETİŞTİRMELİ"

Yaşanan olayların toplumun genel gidişatına dair "ciddi uyarılar" içerdiğini söyleyen Erbakan, çözüm olarak ise şunları önerdi:

"Önce ahlak ve maneviyat, yani materyalist değil maneviyatçı bir neslin yetiştirilmesi çok önemli. Dünyacı değil ahiret öncelikli bir neslin yetiştirilmesi çok önemli. Ve aynı zamanda nefis terbiyesini esas alan bir müfredatın bir eğitim sisteminin olması son derece önemli. Yani bir gencin daha 11-12 yaşlarından itibaren ki dine sorumlu olduğu yaşlardır, sorumlu olmaya başladığı yaşlardır. Bu yaşlardan itibaren helal haram bilinciyle yetişmesi, Allah vermesin bir kimseyi, masum bir insanı öldürmenin cezasının mutlaka cehennem olacağını bilmesi ve bu mahlukata şefkat bilinciyle yetişmesi. Yani bütün yaratılmışlara, insana, canlılara, Müslüman olsun olmasın her insana bu şefkati göstermekle mükellef olduğunu bilmesi son derece önemli. Anne babalara da tabii çok önemli görevler düşüyor. Ama eğitimin, müfredatın ahiret öncelikli ve maneviyatçı, materyalist olmak yerine maneviyatçı nesilleri yetiştirmesi, bununla beraber nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan nesilleri yetiştirmesi son derece büyük önem arz ediyor" dedi.

"ORTAK ADAY İÇİN İTTİFAK SÖZKONUSU OLABİLİR"

Olası bir erken seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya ise Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Bir ittifak arayışı içinde olan bir parti durumunda değiliz. Ancak ittifaklara da kapımızı kapatmıyoruz. Yine de biz yüzde 10'da olsak, yüzde 15'de olsak bir sinerji oluşması ve daha güçlü bir blok ortaya konulması, belki ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla o gösterilecek cumhurbaşkanı adayının daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkması bakımından bu saydığınız partilerle bir ittifakın söz konusu olabileceğini de ifade ediyoruz. Ama bu bizim dediğim gibi baraj endişemizden dolayı kaynaklanan bir şey değil. Ama buna rağmen de Saadet Partisi ile de Sayın Genel Başkanı ile de Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde de görüşmelerimiz olduğu halen de devam ediyor. Seçime yakın dönemde bunların daha da netleşeceğini ve şekilleneceğini ifade edebilirim."