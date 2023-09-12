Fatih Erbakan 'Halk şeriat istiyor' dedi mi? Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi...

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:43

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:43

Yeniden Refah Partisi, sosyal medyada yer alan "Fatih Erbakan, halk şeriat istiyor dedi" şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın böyle bir ifadeleri olmadığı belirtildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Açıklamada, şöyle denildi:

“Görsel ve yazılı medyada Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a aitmiş gibi gösterilmeye çalışılan ifadelerin Genel Başkanımızla ilgisi bulunmamaktadır. Yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”