Fatih Erbakan 'Halk şeriat istiyor' dedi mi? Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi...
Sosyal medyada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Şeriatı halk istiyor. Halkımıza soralım bakalım istiyorlar mı şeriatın gelmesini?" şeklinde açıklamada bulunduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara Yeniden Refah Partisi'nden yanıt geldi.
Yeniden Refah Partisi, sosyal medyada yer alan "Fatih Erbakan, halk şeriat istiyor dedi" şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.
Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın böyle bir ifadeleri olmadığı belirtildi.
"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"
Açıklamada, şöyle denildi:
“Görsel ve yazılı medyada Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a aitmiş gibi gösterilmeye çalışılan ifadelerin Genel Başkanımızla ilgisi bulunmamaktadır. Yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/YQ8mI84GgK— Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) September 11, 2023
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