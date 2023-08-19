Fatih Erbakan iktidara yüklendi: 'Mağduriyetleri görmezden gelmesi kabul edilemez'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın halkın taleplerine ve sorunlarına karşılık veremediğine dikkat çekerek "Vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" sözleriyle yüklendi. 14 Mayıs öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata da değinen Erbakan "Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" dedi.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:58
Fatih Erbakan iktidara yüklendi: 'Mağduriyetleri görmezden gelmesi kabul edilemez'
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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da bir otelde düzenlenen ve 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı "Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz" programında konuştu.

"KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK"

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını, milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var."

"MAĞDURİYETLERE GÖZ YUMMASI..."

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AKP'ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini söyledi.

Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu belirten Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.


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