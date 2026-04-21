Fatih Erbakan 'operasyon' sorusu üzerine konuştu: 'Bize de sıra gelebilir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarını hedef alan operasyonlara ilişkin konuşurken dikkat çeken bir yorumda bulundu.

T24'ün Youtube kanalında Şirin Payzın'ın konuğu olan Erbakan, soruşturmaların ve yargılamaların hukuk devletinde normal olduğunu belirtirken "Ama şafak operasyonlarıyla gözaltına almalar, tutuklu yargılamalar ve bundan da önemlisi iktidara gelince ayrı muhalefete ayrı hukuk işletilmesi uygun değil. Hatta geçen gün bir vatandaş bana 'Aman dikkat edin sizi de almasınlar. İktidar kendisine rakip olacak herkesi içeri tıkıyor' dedi. Demek ki vatandaş da artık bu noktaya geldi. Bu algı çok sıkıntılı bir durum. Yıllarca AK Parti 'millet iradesi' dedi, 'sandık' dedi. 'Şimdi sandıkta elde edemediğimi bu şekilde elde ediyoruz' şeklinde bir görüntü var. O zaman milyonlarca oy nerede kalıyor?" dedi.

"BİZİM DE AKIBETİMİZ ÖYLE OLABİLİR"

Payzın'ın bunun üzerine "Arada kendi kendinizle baş başa kaldığınızda ya da siyasetle ekibinizle birlikte, bir korku hissediyor musunuz? 'Sıra bize de gelebilir' diye" diye sorduğu Erbakan, "Biz de anketlerde %40-50-60 gibi oylara ulaştığımız takdirde, Mansur Bey gibi, bizim de akıbetimiz öyle olabilir diye düşünüyorum ister istemez" ifadelerini kullandı.