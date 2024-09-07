Fatih Erbakan: Oy oranımız artıyor, onlar ise kar topu gibi eriyorlar

Yayınlanma: 07.09.2024 - 15:35

Güncelleme: 07.09.2024 - 15:38

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Partisindeki istifalara ilişkin konuşan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, kişilerin partisi değil, bir büyük davanın adresidir. Milli Görüş Davası’nın adresidir. Bu adrese gelenler, Milli Görüş’ün eskimez prensiplerini kabul etmiş demektir. Ayrılanlar ise bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir ya da ‘Milli Görüş Gömleği’ kendilerine ağır gelmiştir. Milli Görüş gömleği o gömleğe layık olanların üzerinde kalıcı olur" ifadelerini kullandı.

"KATİL REJİMİ KINIYORUZ''

Konuşmasına İsrail tarafından öldürülen Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eydi’yi anarak başlayan Erbakan, "Katil, soykırımcı, Siyonist rejim Batı Şeria’da işgal karşıtı protestoya çok alçakça bir saldırı düzenledi ve orada bizim de vatandaşımız olan Ayşegül Ezgi Eygi kardeşimizi şehit etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kez daha katil rejimi kınıyoruz. Sonunun yaklaştığını inşallah bir gün özgür Kudüs ve Filistin’de buluşacağımızı, yeniden büyük Türkiye’nin kurulacağını ve Türkiye’nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağını bir kez daha müjdeliyoruz" dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ, YEGANE ÜMİT HALİNE GELDİ''

Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçtiğini ancak büyük başarı elde ettiğini sözlerine ekleyen Erbakan, "Partimiz 5 buçuk sene gibi siyasi partilerin ömrü açısından son derece kısa sayılabilecek bir sürede çok büyük mesafeler katetti. Milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın büyük fedakarlığı ve gayretiyle, milletimizin bugün Yeniden Refah Partisi’ni yegane ümidi haline getirmiş durumda. Bunu bütün teşkilatlarımızla beraber sahada Türkiye’nin her köşesinde açık bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

"ÜYE SAYIMIZ 560 BİN''

Yeniden Refah Partisi’nin üye kaydı bakımından rekor üstüne rekor kırdığını söyleyen Erbakan, partisinin üye sayısının 560 bine dayandığını söyledi. Hedeflerinin bu sayıyı 1 milyon üyeye çıkartmak olduğunu söyleyen Erbakan, "Teşkilatlarımız gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Günde bin üye kaydına ulaşmış durumdayız. Bu üye sayısıyla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi halindeyiz" dedi.

Yerel seçimler sonrasında Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye siyasetinin "parlayan yıldızı" olduğunu sandıkta gösterdiğini söyleyen Erbakan, "Belediye meclis üyeliği Türkiye geneli oy ortalaması yüzde 6.98 seviyesine gelmiş, 3 milyonun üzerinde oy almış, 63 belediye kazanmıştır" diye konuştu.

Belediye başkanlığının kazanılmadığı ancak oy oranının yüksek olduğu merkezler olduğunu belirten Erbakan, "130’un üzerinde yerde yüzde 20’nin üzerinde oy aldık. 210’dan fazla yerde de yüzde 10’un üzerinde oy aldık. Seçim yapılan bölgelerin hemen hemen yarısında yüzde 7 barajını aşmış bir parti olarak, seçimlerden büyük bir başarıyla seçimin kazananı olarak çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"TİTANİK GEMİSİ BUZ DAĞINA ÇARPMIŞTIR''

Milletimiz, 22 senelik iktidarın sonucunda artık bir değişim istiyor. Bu değişimin ne yönde olmasını gerektiğini düşündüğünde ise Milli Görüş’ün 50 senelik geçmişindeki hizmetlerini hatırlıyor" diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerde yapılan efsane Milli Görüş hizmetlerini hatırlıyor ve öyleyse ‘değişim olacaksa Milli Görüş ile kurtulmam lazım’ diyor. Bu görüşe ulaşabilmek için ‘Yeniden Refah Partisi’ne gideceğim’ diyor. Milletimiz, Milli Görüş’ün temsilinin ve adresinin Yeniden Refah Partisi olduğunu seçimlerde tercihleriyle açık bir şekilde ortaya koydu. Medya ambargosuna rağmen bugün de büyümemiz devam ediyor. Bugün Türkiye’de iktidar partisi milletin gündeminden tamamen kopmuş ve uzatmaları oynar hale gelmiştir. 31 Mart seçimlerinde Titanik gemisi buz dağına çarpmıştır ve çok ciddi bir şekilde su almaktadır. Bu gidişle yapılacak olan ilk Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Titanik gemisinin batması kaçınılmazdır. Milletimiz 31 Mart’ta iktidara sarı kart gösterdi. Milletimiz kırmızı kartını hazırladı. Yapılacak olan ilk seçimde iktidara kırmızı kartını da gösterecek.

Yeniden Refah Partisi, kişilerin partisi değil, bir büyük davanın adresidir. Milli Görüş Davası’nın adresidir. Bu adrese gelenler, Milli Görüş’ün eskimez prensiplerini kabul etmiş demektir. Ayrılanlar ise bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir ya da ‘Milli Görüş Gömleği’ kendilerine ağır gelmiştir. Milli Görüş gömleği o gömleğe layık olanların üzerinde kalıcı olur10-15 kişinin gitmesi veya gelmesi herhangi bir şeyi değiştirmez. Her gün bin tane üye, ayda 30 bin insanın katılımıyla yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan milletin gönlündeki yerinizdir. Milletimizin teveccühü, oy oranımız artıyor, onlar ise kar topu gibi eriyorlar'.

Erbakan, sözlerinin devamında emeklilerin, çiftçilerin, esnafın, işsizlerin, belediyeler ve öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlara değindi ve iktidar olmaları durumunda hangi iyileştirici adımları atacaklarını anlattı.

"GÜRPINAR'IN İSTİFASINDAN HAYIR GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL''

Konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gürpınar’ın istifa ederken kendisiyle vedalaşmadığı yönündeki açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

"İYİ Parti, CHP ve muhalif seçmen, kazanacak aday olarak Sayın Gürpınar’a oy vermişlerdir. Bütün bunları topladığınızda 350 binlik oyların büyük bir kısmı bu şekilde verilen oylardır. Bugün de değişen bir şey yok. Muhalif ve Yeniden Refah seçmeni, Sayın Gürpınar’ın Yeniden Refah Partisi’nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordu. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı. Kendisinin yaptırdığı ankette Şanlıurfa halkının yüzde 79’u kendisinin istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyor. Milletin iradesine rağmen böyle bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir."