Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, “İsrail’in Müslümanlar giremesin diye Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri Türkiye’den, İsrail’e biz gönderiyoruz. Bunu demeye biz utanıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:07
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Karabük'te düzenledikleri mitingde konuştu. 

Hürriyet Caddesi’nde toplanan kalabalığa konuşan Erbakan, İsrail saldırıları altında onbinlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye ilgili politikaları nedeniyle iktidarı eleştirdi. 

Gazze’de sivillerin su ve yiyecek sıkıntısı çektiğini belirten Fatih Erbakan, iktidarın Gazze konusunda etkili hamleler yapmadığını belirterek “Bırakın, Filistin’e gıda yardımı, insani yardımı ulaştırmayı, biz harıl harıl İsrail ile ticarete devam edip, ihracatımızı devam ettirip, İsrail’in Müslümanlar giremesin diye Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri Türkiye’den, İsrail’e biz gönderiyoruz. Bunu demeye biz utanıyoruz" dedi.

Erbakan, "Filistin’in, Kudüs’ün Gazze’nin hamisi olan Osmanlı’nın torunları olan bizlere, Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışıyor mu? 7 Ekim’den bu yana, Türkiye’den İsrail’le 8 milyon TL değerinde dikenli tel ihracatı yapıldı. Müslümanlar Mescidi Aksa’ya girmesinler diye, siyonist rejim Mescidi Aksanın etrafını Türkiye’den giden dikenli tellerle çeviriyor” ifadelerini kullandı.


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