Askerliğini bedelli olarak yapan Erbakan'dan 'TSK Gazze'ye gitsin' önerisi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 23:59

Güncelleme: 03.11.2023 - 00:11

İsrail-Filistin hattında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Gazze için Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Fatih Erbakan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gazze'de görevlendirilmesi için başvuru yaptıklarını açıkladı.

'EN AZINDAN İNSANİ YARDIMLARI ULAŞTIRALIM'

Erbakan açıklamasında, “Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Bugün de diyoruz ki, en azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekildedir;

'MEHMETÇİK'İN GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.’ Bu talebimizin bir an evvel Meclis’te oylanmasını ve mecliste temsil edilen tüm partilerin desteğiyle meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Erbakan'ın "Mehmetçik 1 yıl süreyle Gazze'de görev alsın" ifadeleri ise sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar Erbakan'a 2012'de askerliğini bedelli olarak yaptığını hatırlattı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Erbakan’ın Gazze çağrısına sosyal medya hesabından Erbakan’ın bedelli geçmişini hatırlatarak “Paranı yatır, bedelli askerlik yap halkın çocuklarının Filistin’e gitmesi için dilekçe ver… İnsan azıcık utanır be!” sözleriyle yanıt verdi