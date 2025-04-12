Fatih Erbakan’dan iktidara '3 Y' tepkisi: 'Kitabını yazdılar'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 23:33

Güncelleme: 12.04.2025 - 23:34

Erbakan, partisinin Kütahya 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, AKP iktidarını eleştirdi.

Ekonomiden adalete, sosyal sorunlardan medya baskısına kadar pek çok başlıkta iktidarın sınıfta kaldığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"3 Y İLE MÜCADELE EDİYORUZ DEDİLER"

"23 sene önce iktidara gelirken, dış güçlerin rüzgarını arkalarına almış bir şekilde televizyonlara çıktılar, Anadolu’yu dolaştılar. ‘Biz bu ülkede 3 Y ile mücadele ediyoruz’ dediler. ‘Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracağız’ dediler. Milletimiz güvendi, Erbakan hocamızın talebeleri diyerek güvendiler ve bu süslü sözleri de benimseyerek Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmayan bir desteği AK Partiye verdiler. Peki şu 23 senelik dönemde ne görüyoruz? Yoksulluğa baktığımızda, milletimiz daha da fakirleşti.

Şubat ayı itibarıyla Türkiye’de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 23 bin 324, yoksulluk sınırı ise 80 bin lira. 22 bin 104 lira alan milyonlarca asgari ücretli ve en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile geçinmesi beklenen emekliler de sefalete mahkum edildi. Böyle bir ortamda halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında, yüzde 80’i de yoksulluk sınırının altında.

"VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA"

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan toplam kişi sayısı da endişe verici seviyeye ulaştı. 2024 yılı sonunda bu rakam 2 milyon 558 bine yükseldi. Bir yılda yüzde 60 arttı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş, ancak 90 günlük süresi dolmadığı için henüz yasal takibe intikal ettirilmemiş kredi ve kart borçlularının sayısı 3 milyon 933 bin kişi.

"6 MİLYON ÇOCUK YOKSUL"

İstanbul halkının yüzde 51’i, son bir ayda en az bir gıda ürününü 'Canım çektiği halde alamadım' diyor. 6 milyon çocuk yoksul ve 5,5 milyon çocuğa sosyal yardım yapılıyor. Türkiye’de çocukların üçte ikisi makarna ve ekmekle besleniyor, onun için de zihinlerinin gelişmesi geri kalıyor.

"YOLSUZLUĞUN KİTABINI YAZDILAR"

Sayıştay Denetim Raporu söylüyor. Bu rapor usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların sıradanlaştığını söylüyor. Sayıştay Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşları için açıkladığı 2023 Denetim Raporları… Merkez Bankası’nın 2023 yılında yaptığı 86 ihalenin 70’inde usulsüzlük tespit edildi. 2019 itibariyle muhalefete geçen belediyelerde AK Parti dönemine ait yüzlerce usulsüzlük dosyası savcılıklara verildi. Hiçbiriyle ilgili bir işlem yapılmadı. Birkaç ay önce MTA’ya göre mali değeri 456 milyar lira olan Sinop Boyabat Bakır Madeni sadece 3,5 milyar liraya meşhur bir imtiyazlı holdinge verildi. Yolsuzluğun sadece bir kısmını anlattım. Hani yolsuzluğu bitirecektiniz? Vatandaş ‘yolsuzluğun kitabını yazdılar’ diyor.

"AK PARTİ’Yİ ELEŞTİRMEK YASAK"

Evet başörtüsü yasağını, imam hatip ve inanç özgürlüğüyle ilgili yasakları kaldırdılar. Bununla ilgili herkesten çok biz seviniriz ve kim yaparsa yapsın teşekkür ederiz. Ancak sadece bu değil. Bunları ortadan kaldırdılar ama kendilerine muhalif en ufak bir sese dahi fırsat vermediler. Gazeteciler, siyasetçiler, genel başkanlar hapiste. Daha geçtiğimiz olaylarla ilgili RTÜK’ün muhalif kanallara kestiği cezaları gördünüz. 'Türkiye iyiye gitmiyor' demek, onların yaptıklarını eleştirmek yasak.

"ERDOĞAN DA VATANDAŞA ÇAY-SİMİDİ FAZLA GÖRÜYOR"

Çay ve simit hesabı yapa yapa iktidara geldiler. Sayın Erdoğan ‘Bu hükümet vatandaşa her öğünde bir çay ve bir simidi bile fazla görüyor’ demişti. Bugün Sayın Erdoğan’ın başında olduğu hükümet de vatandaşa çay ve simidi fazla görüyor. Bu tablo ortadayken çıkıp 'Yoksulluk geride kaldı' demeleri akla ziyandır. Evet bu ülkede yoksulluk geride kaldı ama AK Parti ve çevresi için, imtiyazlılar için yoksulluk geride kaldı."

"YOKSULLUĞU MİLLİ GÖRÜŞ ÇÖZEBİLİR"

Konuşmasını "Bu ülkede yoksulluğu ne AK Parti çözebilir ne de ana muhalefet olan CHP çözebilir. Bu ülkede yoksulluğu tek görüş çözer, o görüş Milli Görüş’tür" diyerek bitiren Erbakan, "Yeniden Refah milletimizi bağrına bastığı gibi, milletimiz de Yeniden Refah’ı bağrına bastı. Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü partisi. Bunlar hazine yardımı olmadan, medya ve iktidar gücü olmadan, dış güçler olmadan, arkasından rüzgarlar estirilmeden siz Milli Görüşçülerin ‘İman varsa imkan vardır’ diyerek elde ettiğiniz başarılardır. Yeniden şahlanıyoruz, yeniden kıyama kalkıyoruz, yeniden geliyoruz. Arakan için, Gazze için, Doğu Türkistan için, Myanmar için geliyoruz. Açlık sınırın altındaki maaşlarla hayatta kalma mücadelesi verenler için geliyoruz" dedi.