İmamoğlu'ndan Silivri'de Ecevit, Erbakan ve Menderes paylaşımı: 'Ne kara kışlar gördü bu ülke...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde Silivri'de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun duruşmada bir fotoğrafı yayımlandı. İmamoğlu; Ecevit, Erbakan ve Menderes'in sanık kürsüsündeki fotoğraflarını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 'Akın Gürlek' davasında Silivri'de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun duruşmadaki fotoğrafı kamuoyuna yansıdı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu ise kendisinin fotoğrafına ek olarak, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes'in sanık kürsüsünden savunma yaptığı fotoğrafları paylaştı.
"MİLLET YİNE KAZANACAK"
İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü:
"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar.
Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü.
Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı.
Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var.
Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür."
Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2025
Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü.
Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı.
Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var.
Millet yine… pic.twitter.com/IIgHbzGkPq
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’