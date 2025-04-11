İmamoğlu'ndan Silivri'de Ecevit, Erbakan ve Menderes paylaşımı: 'Ne kara kışlar gördü bu ülke...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde Silivri'de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun duruşmada bir fotoğrafı yayımlandı. İmamoğlu; Ecevit, Erbakan ve Menderes'in sanık kürsüsündeki fotoğraflarını paylaştı.

İmamoğlu'ndan Silivri'de Ecevit, Erbakan ve Menderes paylaşımı: 'Ne kara kışlar gördü bu ülke...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 20:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 'Akın Gürlek' davasında Silivri'de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun duruşmadaki fotoğrafı kamuoyuna yansıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu ise kendisinin fotoğrafına ek olarak, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes'in sanık kürsüsünden savunma yaptığı fotoğrafları paylaştı.

"MİLLET YİNE KAZANACAK"

İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar. 

Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü.

Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı.

Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var.

Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür."


İlgili Haberler

Son Dakika... Aralarında İmamoğlu İnşaat da var: İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum

Son Dakika... Aralarında İmamoğlu İnşaat da var: İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
İzmir'de 'İmamoğlu' tutuklamaları: Öğrenciler hakkında 13 ayrı iddianame düzenlendi

İzmir'de 'İmamoğlu' tutuklamaları: Öğrenciler hakkında 13 ayrı iddianame düzenlendi
Ali Mahir Başarır'dan 'İmamoğlu' açıklaması... Balyoz'u ve Yassıada'yı hatırlattı: 'Utanç verici görüntüleri bugün tekrar gördük'

Ali Mahir Başarır'dan 'İmamoğlu' açıklaması... Balyoz'u ve Yassıada'yı hatırlattı: 'Utanç verici görüntüleri bugün tekrar gördük'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler