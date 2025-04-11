İmamoğlu'ndan Silivri'de Ecevit, Erbakan ve Menderes paylaşımı: 'Ne kara kışlar gördü bu ülke...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 20:36

Güncelleme: 11.04.2025 - 21:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 'Akın Gürlek' davasında Silivri'de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun duruşmadaki fotoğrafı kamuoyuna yansıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu ise kendisinin fotoğrafına ek olarak, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes'in sanık kürsüsünden savunma yaptığı fotoğrafları paylaştı.

"MİLLET YİNE KAZANACAK"

İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar.

Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü.

Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı.

Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var.

Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür."