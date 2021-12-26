Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

26 Aralık 2021 Pazar, 15:40

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il kongresi için Diyarbakır'a geldi.

Bir otelde yapılan kongrede konuşan Erbakan, referans ile geldiklerini belirterek "50 senelik 'Milli Görüş' referansımız ile geliyoruz. 1974 ve 1976'daki koalisyon hükümetlerinde de 54'üncü hükümette de efsane hizmetler, 1989 ve 1994'teki belediyecilik hizmetleri ve 'Milli Görüş' ruhuyla yapılan hizmetler; bunlar 'Milli Görüş' ruhunun birer eseridir. Şahısların bir kerametinin olduğundan değil. Aynı şahıslar sonradan 'Milli Görüş'ten uzaklaştılar, aynı hizmeti yapamadılar" diye konuştu.

'ERBAKAN BİNGÖL KONUŞMASI İLE CEZA ALDI'

Necmettin Erbakan'ın 40 senelik mücadelesi boyunca ayrım yapmadığını, bütün memleketlere aynı hizmeti götürdüğünü söyleyen Erbakan, "Kürt kardeşlerimizin haklarını savunmak için yapmış olduğu Bingöl konuşması nedeniyle ceza aldı. O nedenle Yeniden Refah Partisi. Bizleri iş bitirme belgesi olmayanlarla lütfen karıştırmayın. Bir de tabii iş bitirme belgesi olmayanların yanında iş batıran belgesi olanlar var. Bunlar da daha önce gelmişler, denenmişler, bakanlık yapmışlar, başbakanlık yapmışlar ama adaleti tesis edememişler. 50 yıl boyunca yapılan hizmetlerin güvencesiyle geliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞINA YOLA ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Gündemlerinde ittifak olmadığını dile getiren Erbakan, şunları söyledi:

"Ancak bu kimseyle asla bir ittifak içerisine girmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Seçime 3- 4 ay kala Türkiye'nin o anki durumunu göz önüne alarak, ona göre bir karar alacağız. Tek başına yola çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah milletimizin teveccühüyle bunu başarmak bizlere nasip olur. Başbakan hocamızın Diyarbakır'ın nüfusu 90 bin, 100 bin iken kurduğu TEMSAN'da 10 bin kişi istihdam ediliyordu. Bugün orada 60 kişi çalışıyor. İktidara gelmemiz halinde TEMSAN'ı yeniden faaliyete geçireceğiz ve o eski işler haline dönüştüreceğiz."