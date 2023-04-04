Fatih Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiasına yanıt: 'Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ferdi Millet İttifakı'na oy vermez"

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:45

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:46

Cumhur İttifakı'na katılan son parti olan Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il başkanlığını ziyaret etti.

Erbakan, burada yaptığı açıklamada Millet İttifakı ve destekçilerinin açıklamalarının milli değerlere uymadığını öne sürdü.

"MİLLET İTTİFAKI, VADETTİĞİ PROJELERLE MİLLİ DEĞERLERİMİZE KARŞI"

Erbakan, “14 Mayıs’ta son derece kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimlere giderken karşımızda sol sosyalist, komünist fraksiyonların toplandığı bir Millet İttifakıyla karşı karşıyayız" dedi, şu sözleri kullandı:

"Bu 6’lı masanın açıklamaları hepinizin malumudur. ‘Ayasofya’yı yeniden müze yapmamız gerekiyor. Eşcinsel evlilikler normaldir. LGBT Türk aile yapısını bozmaz’ diyorlar. Başörtüsüne Anayasal güvenceye karşı çıkıyorlar. Destekçileri ise, ‘Diyanet İşlerini kaldıracağız. Terör operasyonlarını durduracağız. Suriye’nin kuzeyinden Türk askerini çekeceğiz’ diyen bir 6’lı masayla karşı karşıyayız.

Bunların destekçileri din derslerini tamamen kaldıracağını söylüyor. Doğrudan PKK terör örgütünün sözde yöneticileri çektikleri videolarla doğrudan doğruya bunlara destek açıklaması yapıyor. Dolayısıyla biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin, milletimizin bu zihniyete teslim edilmesine vesile olmamak adına bu seçimlerde Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer aldık. AK Parti’yle yaptığımız mutabakattaki temel prensiplerimizi unutmayacağız, takipçisi olacağız."

“6’LI MASAYA YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN HİÇBİR FERDİ ASLA OY VERMEZ”

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi il başkanlarının Millet İttifakı’na oy vereceği hususundaki haberler gerçek dışıdır. İl başkanlarımızın da bizim de haberimiz yok. Zaten söyledikleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Milli görüşün, Erbakan hocanın yıllarca savunduğu değerlere zıt görüş ortaya koyan bir 6’lı masaya Yeniden Refah Partisi’nin hiçbir ferdi asla oy vermez” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek üzere karar aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamayla yalanlanmıştı.