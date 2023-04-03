Yeniden Refah Partisi'yle ilgili çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: 14 il başkanı karar aldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:10

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:27

AKP'nin ittifak anlaşması yaptığı Yeniden Refah Partisi'nde bazı büyük illerdeki teşkilatların parti yönetimle ters düştüğü iddia ediliyor. Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'ın iddiasına göre, partinin 14 teşkilatı Cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacak.

Karar TV'deki Bir Karar Ver programında konuşan Çakır, Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir il başkanıyla konuştuğunu belirtip, "parti lideri Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde partinin 14 teşkilat lideri olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini" aktardı.

"AK PARTİ'YE OY VERMEDİK HELE ERDOĞAN'A HİÇ OY VERMEYİZ"

''AK Parti'nin kalesi olan, muhafazakar, mütedeyyin illerimizden birisinin Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'yla konuştum'' diyen Elif Çakır, sözkonusu ismin, ''İsmimizi söylemezseniz bunu bizim partimizin teşkilatı ve liderimizde biliyor. Teşkilatlar genel merkeze de yazılı olarak bildirildi. 'Bu ittifakı biz onaylamıyoruz' biz hiç bir zaman AK Parti'ye oy vermedik hele de Erdoğan'a hiç oy vermeyiz. Dolayısıyla bu ittifak modelini onaylamadık ama yeniden 'kazan kazan' bu bize bir imkan sunuyordu biz de o yüzden tüm Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak liderimize 'logomuzla girelim' dedik. Bir anket yapıldı ve bizim oyumuz şu an yüzde 7. Türkiye genelinde AK Parti'den yüzde 7 oy alıyoruz" dediğini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ"

Çakır'ın aktardığına göre, Erdoğan'ı desteklemeyecekleri öne sürülen Yeniden Refah il teşkilatları arasında Erzurum ve Kayseri gibi AKP'nin yüksek oy aldığı iller bulunuyor. Çakır, bu ismin ayrıca 14 ilde Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini bildirdiğini de söyledi. Buna göre, ismini gizleyen o başkan 14 ilin başkanının aldığı iddia edilen bu kararı şöyle açıkladı:

''Biz bir karar aldık (bunu liderimiz de biliyor). Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak milletvekili seçimlerinde kendi partimize oyumuzu vereceğiz ama Yeniden Refah Partisi Teşkilatı'ndan hiç kimse Erdoğan'a oy vermeyecek. Ben şu anda kendi ilimizde whatsApp gruplarımız var, 14 ildeki hiç bir ilçe başkanları ve kurul yöneticileri Erdoğan'a oy vermeyeceğiz, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz.''