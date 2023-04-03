Yeniden Refah Partisi'nden 'Kılıçdaroğlu' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 18:52

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 18:52

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları netleşirken Karar gazetesi yazarı Elif Çakır Bir Karar Ver programında 14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir İl Başkanı'yla konuştuğunu söyleyen Elif Çakır, parti lideri Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde partinin 14 teşkilat lideri olarak cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini aktardı.

YALANLADILAR

Partiden yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanırken "81 il başbakanımız Genel Başkanımızın arkasındadır. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz" denildi.