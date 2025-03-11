Fatih Erbakan'dan 'Suriye' açıklaması: 'Etnik ve mezhepsel çatışmalar İsrail'e hizmet ediyor'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:52

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:53

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve dış müdahalelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, “Suriye’de perde gerisindeki dış güçlerin etnik ve mezhepsel çatışmalara ivme kazandırmaya yönelik sinsi adımlarının geçmişte bu ülkede yaşanan ayrıştırıcı politikalarla ortaya çıkan toplumsal yaranın daha da derinleşmesine ve kangrenleşmesine yol açacağı muhakkaktır. Suriye’nin bölünmesi İsrail’in uzun vadeli planlarına hizmet etmek demektir. Suriye’nin etnik temelli ve mezhepsel olarak iç çatışmaya sürüklenerek bölünmesinin Siyonist İsrail’in Arz-ı Mev’ud projesine hizmet etmekten başka bir şeye yaramayacağını ve bundan Türkiye’nin de derinden etkileneceğini bilmek gereklidir” diye konuştu.

Fatih Erbakan, Suriye’nin üniter yapısının korunması ve iç barışın sağlanmasının bölgedeki istikrar için kritik önemde olduğunu belirtti.

DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erbakan, taraflar arasında gerginliğin ortadan kaldırılması için diyalog ve iş birliğinin şart olduğunu ifade ederek şunları kaydetti;

“Suriye’nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması, adil bir düzenin kurulması, taraflar arasında gerginliğin ortadan kaldırılması, barış ve kardeşliğin sağlanması, karşılıklı diyalog ve iş birliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Suriye’de sorunların devam etmesi bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmeye devam edecektir. Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; Suriye’de sorunlar devam ettiği müddetçe bölgemizde barışın ve istikrarın tehdit altında kalacağı muhakkaktır. Bu nedenle, ilgili taraflar arasındaki sorunların bir an önce barışçı yollardan çözüme kavuşturulması Suriye’nin olduğu kadar Türkiye’nin ve diğer bölge ülkelerinin de yararına olacaktır.”

Erbakan, “Bu arada Türkiye’de iktidarın her iki ülkenin çıkarına uygun olacak şekilde ilişkileri iyi niyet çerçevesinde ve yapıcı adımlarla geliştirmesi, ortaya çıkan sorunların tarafı olmak yerine, sorunların barışçı yollarla çözüme kavuşturulması konusunda her türlü katkıyı sunması, Suriye’de iç barış ve kardeşliğin tesisi için güçlü, kalıcı ve dostane adımları atması gereklidir" ifadelerini kullandı.